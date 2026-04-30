Валюта
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
30 квітня 2026, 11:09

Українців можуть виселити з житла в Німеччині: адвокат пояснив причину

Німеччина поступово змінює підхід до підтримки українців, які шукали тут порятунку від війни. Через дефіцит житла влада вже не гарантує окремі квартири всім, хто прибуває. Частині людей доведеться або платити за оренду самостійно, або переїжджати у колективні центри. Ці зміни лише посилюватимуться у найближчі роки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Іванова.

Яка причина виселення?

Головна причина — гострий брак квартир. За оцінками німецьких дослідників, країні не вистачає сотень тисяч житлових об'єктів. Водночас значна частина українців проживає у квартирах, оренду яких покриває держава.

Іванов пояснює, що новоприбулим вже часто пропонують не окреме житло, а гуртожитки.

«У деяких регіонах нових біженців одразу направляють у колективні центри», — зазначає він.

Хто ризикує втратити безплатне житло

Насамперед зміни торкнуться кількох категорій:

  • безробітних, які отримують соціальну допомогу;
  • тих, хто проживає у квартирах за рахунок держави;
  • новоприбулих після квітня 2025 року.

Саме ці люди можуть опинитися перед вибором: оплачувати оренду самостійно або переїхати у спільне житло, наголошує Іванов.

Після березня 2027 року правила можуть стати ще жорсткішими.

«Навіть якщо продовжать тимчасовий захист, то таких соціальних прав, які вони мали спочатку, українці в Німеччині вже не матимуть», — попереджає Іванов.

Єдина категорія біженців, яка почувається впевнено, — це працевлаштовані українці. Якщо ви самі оплачуєте свої рахунки, примусове переселення вам не загрожує. Іншим же доведеться або виходити на роботу, або готуватися до життя в колективних центрах.

«Це, звичайно ж, позначиться на житлових умовах і на житлових правах», — підкреслює Іванов, додаючи, що ера «соціальних квартир» для всіх без винятку добігає кінця.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 6

Игорь УА
Игорь УА
30 квітня 2026, 11:20
Прихистили всіх дармоїдів з України, а тепер дивуються що не можуть їх на роботу вигнать:))
roman731
roman731
30 квітня 2026, 13:32
Мечты и зависть…

В Германии украинских «дармоедов», которых выгнали, кстати, насильно с Украины, миллион из четырнадцати миллионов иностранцев. Работы для украинских мигрантов в Германии нет. Поэтому сказки про белого бычка про то, что украинцы в Германии — лентяи и позанимали остатки жилья — это россказни для недалёкой публики, нищей, завистливой и неблагодарной.
Oleksii Ch
Oleksii Ch
30 квітня 2026, 14:22
#
Тут половина таких — самі за межі райцентру не виїжджали, але думають, що за кордоном течуть молочні ріки з берегами із печіва. І кожен біженець отримує автоматично платинову картку, віллу та німецьку машину.
Игорь УА
Игорь УА
30 квітня 2026, 15:01
#
А в чем зависть? Завидовать тому что вы за несчастные 500 евро пособия готовы там унижаться и жить как третий сорт? Променяли свою жизнь на жалкие подачки и проживание в бесплатной халупе.
roman731
roman731
30 квітня 2026, 15:10
#
У кого-то зависть за высокий невиданный социал, а ты, по ходу, просто дурачок: вообще без причины незнакомых тебе людей в беде называешь дармоедами, даже не знаешь почему.
Mindent
Mindent
30 квітня 2026, 12:27
До гарного швидко звикають та вважають що це буде довічно
