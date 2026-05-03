У квітні 2026 року українці придбали близько 6,2 тис. нових легкових автомобілів. Порівняно з квітнем минулого року попит зріс на 3%, а відносно березня 2026 року — на 5%. Про це повідомляє Укравтопром.
3 травня 2026, 13:07
Ринок нових авто зростає: найпопулярніші марки квітня
Японська марка Toyota вчергове підтвердила статус найпопулярнішого бренду в Україні. Проте титул найпродаванішої моделі (бестселера місяця) здобув французький кросовер Renault Duster.
Топ-10 брендів квітня
До десятки лідерів увійшли:
- Toyota — 760 проданих авто (+7% до квітня 2025 року).
- Renault — 653 авто (+19%)
- Skoda — 450 (-18%)
- BYD — 448 (+53%)
- BMW — 442 (+45%)
- Volkswagen — 412 (-23%)
- Hyundai — 337 (+17%)
- Mazda — 244 (+230%)
- Nissan — 216 (-3%)
- Suzuki — 188 (-30%)
Підсумки року
Всього з початку року в Україні було реалізовано понад 21,5 тис. нових легковиків, що на 7% більше ніж торік.
Джерело: Мінфін
