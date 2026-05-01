Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
1 травня 2026, 13:03

Ціни на ігрові ПК, ноутбуки, смартфони й SSD-накопичувачі злетять: у Samsung пояснили причину

Споживачам, які очікують на здешевлення ігрових персональних комп'ютерів (ПК), ноутбуків, смартфонів та твердотільних накопичувачів (SSD), доведеться відкласти покупки щонайменше на кілька років. Стрімкий розвиток штучного інтелекту спровокував безпрецедентний дефіцит на ринку комплектовання, який, за прогнозами провідних виробників, лише посилюватиметься. Про це повідомляє Reuters.

Бум штучного інтелекту поглинає ресурси

З осені 2025 року вартість оперативної та флешпам'яті переживає справжній вибух. Головна причина: попит на тлі розвитку технологій штучного інтелекту значно перевищує пропозицію. Технологічні гіганти, такі як компанія OpenAI, контрактують левову частку глобального виробництва, залишаючи споживчий сегмент із суттєвою нестачею компонентів.

Розрив між попитом та пропозицією

Кім Джеджун, топменеджер підрозділу пам’яті компанії Samsung, підтвердив, що обсяги виробництва вже зараз критично відстають від ринкових потреб. За його оцінками, у 2027 році криза у сегменті DRAM (динамічна оперативна пам'ять, яка використовується для тимчасового зберігання даних під час роботи пристрою) та NAND (флешпам'ять, що відповідає за постійне зберігання файлів) лише погіршиться. Очікується подальше розширення прірви між обмеженою пропозицією та надвисоким попитом, що неминуче призведе до нового витка здорожчання електроніки. Будь-які покращення можливі не раніше 2028 року, проте цей сценарій повністю залежить від динаміки попиту та швидкості введення в експлуатацію нових потужностей заводів.

Надприбутки виробників та ціновий шок

Для виробників напівпровідників поточна ситуація перетворилася на надзвичайно прибутковий період: у першому кварталі 2026 року фінансові показники чипового підрозділу Samsung злетіли на 4800% порівняно з аналогічним періодом 2025-го, а всі квоти на випуск продукції у 2027 році вже повністю розпродані. Наслідки для роздрібного ринку виявилися радикальними: сьогодні модуль оперативної пам'яті формату DDR5 об'ємом 32 ГБ коштує 394 долари, хоча ще минулого серпня його ціна становила 91 долар. Аналогічна динаміка спостерігається і в сегменті накопичувачів: модель Samsung 990 Pro M.2 на 2 ТБ зараз обійдеться у 572 долари, тоді як торік вона коштувала близько 119 доларів.

Технологічний зсув та монополізація контрактів

Нинішній дефіцит має структурний характер і докорінно відрізняється від попередніх ринкових циклів. Каталізатором нестачі стала масова переорієнтація індустрії на випуск пам'яті з високою пропускною здатністю — багатошарових мікросхем, які є критично необхідними для серверних прискорювачів обчислень. Виробництво одного гігабайта такого формату вимагає приблизно втричі більше площі кремнієвої пластини, ніж виготовлення стандартної пам'яті для побутових пристроїв.

Це змушує компанії стрімко скорочувати випуск звичайних компонентів. Конкуренція за виробничі лінії вже призвела до того, що корпорація Micron була змушена повністю ліквідувати свій споживчий бренд Crucial, перенаправивши всі сили на корпоративні замовлення. Тим часом лідерство у цьому сегменті перехопила компанія SK Hynix, яка захопила 62% глобального ринку спеціалізованої пам'яті. Хмарні провайдери, такі як Microsoft та Google, усвідомлюючи масштаби проблеми, масово укладають багаторічні договори та вносять до 30% передоплати, щоб просто зарезервувати майбутні поставки.

Коментарі - 2

korvin29
1 травня 2026, 13:09
Все это подорожало еще в октябре-ноябре 2025 года.
AllexL
1 травня 2026, 13:33
Тільки почало, попит зростає швидко, виробництво — дуже повільно (ASML на всіх не вистачає , поки заказ опрацьовується — може з’явиться новий техпроцес).
