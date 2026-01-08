Ринок землі в Україні у 2025 році перейшов до стабільної моделі розвитку — Мінекономіки

Ринок сільськогосподарських земель України успішно подолав етап становлення та увійшов у фазу зрілої та прогнозованої динаміки. Згідно з даними Мінекономіки, у 2025 році ключовим фактором ціноутворення стала безпекова ситуація, а фокус покупців змістився з обсягів земельного банку на якість та розташування ділянок.

Хто та скільки купував

З початку 2025 року до середини грудня було відчужено 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га. Ринок демонструє чіткий розподіл між активністю бізнесу та громадян:

Юридичні особи: викупили 43 тис. ділянок (128,2 тис. га). Середня вартість гектара для компаній склала 74 323 грн.

Фізичні особи: придбали 72,6 тис. ділянок (211,9 тис. га). Середня ціна для громадян була значно нижчою — 47 246 грн за гектар.

Географія цін

Різниця у вартості землі між регіонами залишається суттєвою. Найвищі ціни фіксуються в областях, віддалених від зони бойових дій:

Івано-Франківська область: абсолютний лідер — до 165 615 грн/га.

Тернопільська область: до 126 068 грн/га.

Львівська та Вінницька області: коливаються у межах 80−100 тис. грн/га.

Натомість у прифронтових регіонах (Херсонська, Миколаївська, Запорізька області) земля залишається найдоступнішою — у середньому 35−38 тис. грн/га.

Прогнози на 2026 рік

Заступник міністра економіки Денис Башлик зазначив, що попри воєнні ризики, ринок зберіг ліквідність та продемонстрував стале зростання вартості.

«У 2026 році ключовими чинниками розвитку й надалі залишатимуться безпекова ситуація та інвестиційна привабливість конкретних ділянок», — наголосив Башлик.

Експерти очікують, що наступного року структура попиту остаточно закріпиться, а розрив між цінами в тилових та прифронтових областях залежатиме виключно від успіхів на фронті.