Ринок землі в Україні у 2025 році перейшов до стабільної моделі розвитку — Мінекономіки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 січня 2026, 14:09

Ринок землі в Україні у 2025 році перейшов до стабільної моделі розвитку — Мінекономіки

Ринок сільськогосподарських земель України успішно подолав етап становлення та увійшов у фазу зрілої та прогнозованої динаміки. Згідно з даними Мінекономіки, у 2025 році ключовим фактором ціноутворення стала безпекова ситуація, а фокус покупців змістився з обсягів земельного банку на якість та розташування ділянок.

Ринок землі в Україні у 2025 році перейшов до стабільної моделі розвитку - Мінекономіки

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто та скільки купував

З початку 2025 року до середини грудня було відчужено 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га. Ринок демонструє чіткий розподіл між активністю бізнесу та громадян:

  • Юридичні особи: викупили 43 тис. ділянок (128,2 тис. га). Середня вартість гектара для компаній склала 74 323 грн.
  • Фізичні особи: придбали 72,6 тис. ділянок (211,9 тис. га). Середня ціна для громадян була значно нижчою — 47 246 грн за гектар.

Географія цін

Різниця у вартості землі між регіонами залишається суттєвою. Найвищі ціни фіксуються в областях, віддалених від зони бойових дій:

  • Івано-Франківська область: абсолютний лідер — до 165 615 грн/га.
  • Тернопільська область: до 126 068 грн/га.
  • Львівська та Вінницька області: коливаються у межах 80−100 тис. грн/га.

Натомість у прифронтових регіонах (Херсонська, Миколаївська, Запорізька області) земля залишається найдоступнішою — у середньому 35−38 тис. грн/га.

Прогнози на 2026 рік

Заступник міністра економіки Денис Башлик зазначив, що попри воєнні ризики, ринок зберіг ліквідність та продемонстрував стале зростання вартості.

«У 2026 році ключовими чинниками розвитку й надалі залишатимуться безпекова ситуація та інвестиційна привабливість конкретних ділянок», — наголосив Башлик.

Експерти очікують, що наступного року структура попиту остаточно закріпиться, а розрив між цінами в тилових та прифронтових областях залежатиме виключно від успіхів на фронті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Abramon
Abramon
8 січня 2026, 15:24
#
«Івано-Франківська область: абсолютний лідер — до 165 615 грн/га. Тернопільська область: до 126 068 грн/га. Львівська та Вінницька області: коливаються у межах 80−100 тис. грн/га.» причина цих цін всім відома))
Вищепереліченим областям окрім Вінницької ніколи не було притаменне ведення масштабного сільського господарства.
Змінять цільове призначення землі та й почнуть будувати.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами