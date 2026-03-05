Протягом четвертого кварталу 2025 року заборгованість населення за житлово-комунальні послуги збільшилася на 12,5%. Станом на початок 2026 року загальна сума боргу склала 113,4 млрд грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
5 березня 2026, 15:23
Борги українців за комуналку зросли на 12,5%: заборгованість сягнула 113,4 млрд грн
Борги
У жовтні-грудні 2025 року українцям було нараховано 77,1 млрд грн за комунальні послуги, проте фактично сплачено лише 64,1 млрд грн (83,1% від суми).
Найкраще споживачі розраховуються за воду та водовідведення (рівень оплати навіть перевищив нарахування — 105,1% завдяки погашенню старих боргів).
Найгірша ситуація з оплатою за тепло та гарячу воду — рівень розрахунків впав до 59,3%.
Структура боргу (станом на кінець 2025 року):
- Опалення та гаряча вода: 38 млрд грн (+14,7% за квартал).
- Газопостачання та розподіл: 35,4 млрд грн (найбільший стрибок — +26,8%).
- Електроенергія: 17 млрд грн (+2,7%).
- Водопостачання: 10,1 млрд грн (борг дещо зменшився — на 2,8%).
- Управління будинками та вивіз сміття: близько 12,7 млрд грн.
Регіональний розріз: де заборгованість найбільше?
Антилідером за обсягом боргів залишається Дніпропетровська область, де сума недоплати сягнула 18,3 млрд грн.
Значні суми заборгованості також зафіксовані у таких регіонах:
- Донецька область — 4,1 млрд грн;
- Полтавська область — 3,4 млрд грн;
- Київ — 2,9 млрд грн;
- Київська область — 2,1 млрд грн;
- Харківська область — 1,6 млрд грн.
