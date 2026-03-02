Multi від Мінфін
2 березня 2026, 8:26

Адміністрація Трампа внесла Anthropic до чорного списку

Адміністрація президента США Дональда Трампа внесла ШІ-лабораторію Anthropic до чорного списку, заборонивши федеральним агентствам використовувати її продукти та послуги. Це підтвердив глава держави в публікації у соціальній мережі Truth Social.

Адміністрація президента США Дональда Трампа внесла ШІ-лабораторію Anthropic до чорного списку, заборонивши федеральним агентствам використовувати її продукти та послуги.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Критика Трампа

Трамп розкритикував компанію після її конфлікту з Пентагоном. Політик назвав Anthropic загрозою національній безпеці, зазначивши, що керівництво припустилося помилки, вимагаючи від американських військових дотримуватися їхніх умов надання послуг.

«У зв’язку з цим я доручаю кожному федеральному агентству уряду Сполучених Штатів негайно припинити будь-яке використання технологій компанії Anthropic. Нам це не потрібно, ми цього не хочемо і більше не будемо вести з ними бізнес», — наголосив Трамп.

У деяких випадках, наприклад, для Міноборони, передбачено перехідний період у шість місяців. Відмова загрожує адміністративною та кримінальною відповідальністю, заявив Трамп.

Позиція Anthropic

В Anthropic прокоментували ситуацію, зазначивши, що таке рішення стало підсумком безвихідних переговорів. Водночас фірма нібито наполягала лише на двох винятках для використання Claude — засоби стеження за американцями та автономна зброя.

Крадіжка даних

Як писав раніше «Мінфін», американський стартап у сфері штучного інтелекту Anthropic заявив, що три великі китайські розробники ШІ створили понад 24 тисячі підроблених облікових записів, щоб незаконно викачувати інформацію з їхньої флагманської моделі Claude для навчання власних систем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

JWT
JWT
2 березня 2026, 9:01
#
Антропік: хочемо заробити на військових замовленнях

Також Антропік: тільки не використовуйте наш продукт для військових цілей

Пентагон: ?!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
