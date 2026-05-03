Гетманцев вважає доцільним послабити податкове навантаження для роботодавців, що наймають пенсіонерів: що пропонується

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своїй колонці для видання «Главком» наголосив на необхідності залучення людей поважного віку до активного відновлення економіки. За його словами, в умовах війни та гострого дефіциту кадрів досвід громадян віком 60+ є не тягарем, а стратегічним внутрішнім ресурсом.

За словами Гетманцева, в Україні зараз понад 10 млн пенсіонерів, і значна частина з них отримує пенсію до 5 тис. грн. Це, підкреслює він, рівень, який фактично не забезпечує гідного життя. Водночас країна стикається з гострим браком робочої сили через війну, міграцію та мобілізацію, що робить залучення досвідчених працівників особливо актуальним.

Проблема ейджизму на ринку праці

Голова комітету зазначає, що люди старшого віку часто стикаються з упередженнями з боку роботодавців — через вік, нібито низьку технологічність або стан здоров’я. Він вважає це помилковим підходом, адже досвідчені фахівці зберігають знання, професійну етику та можуть бути важливою опорою для економіки.

Що пропонує Гетманцев

Серед ключових ініціатив:

Податкові важелі. Пропонується розглянути механізми стимулювання роботодавців, які працевлаштовують осіб передпенсійного та пенсійного віку. Це може бути часткова компенсація ЄСВ або податкові вирахування. Праця має бути вигідною і працівнику, і наймачу.

Навчання впродовж життя (Lifelong learning). Держава через центри зайнятості має фінансувати перекваліфікацію. За словами Гетманцева, немає нічого неможливого в тому, щоб навчити 60-річного фахівця роботі з новим програмним забезпеченням, якщо у нього є база та бажання.

Гідність замість «тіні». Величезною проблемою є нелегальна праця пенсіонерів, бо вони бояться втратити індексацію або певні виплати. Ми маємо вичистити ці законодавчі пастки. Людина, яка сплачує податки, має отримувати від держави підтримку та виконання всіх соціальних зобов’язань, а не обмеження та перепони.

«Я часто говорю про боротьбу з „тінню“. Так ось, легальне працевлаштування людей поважного віку — це теж детінізація. Це наповнення Пенсійного фонду сьогодні, щоб забезпечити виплати тим, хто вже не може працювати», — заявив Гетманцев.