Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
3 травня 2026, 16:50

Гетманцев вважає доцільним послабити податкове навантаження для роботодавців, що наймають пенсіонерів: що пропонується

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своїй колонці для видання «Главком» наголосив на необхідності залучення людей поважного віку до активного відновлення економіки. За його словами, в умовах війни та гострого дефіциту кадрів досвід громадян віком 60+ є не тягарем, а стратегічним внутрішнім ресурсом.

За словами Гетманцева, в Україні зараз понад 10 млн пенсіонерів, і значна частина з них отримує пенсію до 5 тис. грн. Це, підкреслює він, рівень, який фактично не забезпечує гідного життя. Водночас країна стикається з гострим браком робочої сили через війну, міграцію та мобілізацію, що робить залучення досвідчених працівників особливо актуальним.

Проблема ейджизму на ринку праці

Голова комітету зазначає, що люди старшого віку часто стикаються з упередженнями з боку роботодавців — через вік, нібито низьку технологічність або стан здоров’я. Він вважає це помилковим підходом, адже досвідчені фахівці зберігають знання, професійну етику та можуть бути важливою опорою для економіки.

Що пропонує Гетманцев

Серед ключових ініціатив:

Податкові важелі. Пропонується розглянути механізми стимулювання роботодавців, які працевлаштовують осіб передпенсійного та пенсійного віку. Це може бути часткова компенсація ЄСВ або податкові вирахування. Праця має бути вигідною і працівнику, і наймачу.

Навчання впродовж життя (Lifelong learning). Держава через центри зайнятості має фінансувати перекваліфікацію. За словами Гетманцева, немає нічого неможливого в тому, щоб навчити 60-річного фахівця роботі з новим програмним забезпеченням, якщо у нього є база та бажання.

Гідність замість «тіні». Величезною проблемою є нелегальна праця пенсіонерів, бо вони бояться втратити індексацію або певні виплати. Ми маємо вичистити ці законодавчі пастки. Людина, яка сплачує податки, має отримувати від держави підтримку та виконання всіх соціальних зобов’язань, а не обмеження та перепони.

«Я часто говорю про боротьбу з „тінню“. Так ось, легальне працевлаштування людей поважного віку — це теж детінізація. Це наповнення Пенсійного фонду сьогодні, щоб забезпечити виплати тим, хто вже не може працювати», — заявив Гетманцев.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
bosyak
3 травня 2026, 18:45
Якщо є дефіцит то візьмуть пенса і без податкових пом’ягшень. Імітація бурхливої діяльності.
