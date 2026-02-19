Multi від Мінфін
19 лютого 2026, 15:15

eBay купує маркетплейс вживаного одягу Depop у Etsy за $1,2 мільярда

Компанія Etsy офіційно оголосила про продаж Depop — популярного серед молоді застосунка для перепродажу вживаного одягу. Покупцем став гігант онлайн-комерції eBay, який заплатить за актив $1,2 млрд готівкою. Угода дозволить Etsy зосередитися на розвитку власного основного маркетплейсу. Про це повідомляє TechCrunch.

eBay купує маркетплейс вживаного одягу Depop у Etsy за $1,2 мільярда

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Невдала інвестиція чи зміна стратегії?

Цей продаж виглядає як спроба Etsy мінімізувати втрати. Компанія придбала Depop майже п'ять років тому (у 2021-му) за $1,62 млрд. Таким чином, сума перепродажу виявилася на $420 млн меншою, ніж ціна купівлі.

Протягом останніх років Etsy активно купувала нішеві платформи, але згодом почала їх позбуватися. Схожа доля спіткала бразильську компанію Elo7 та музичний маркетплейс Reverb, які також були продані після поглинання.

Показники Depop: улюбленець покоління Z

Незважаючи на зміну власника, Depop демонструє сильні операційні результати:

  • Продажі: у 2025 році загальний обсяг продажів (GMV) склав близько $1 млрд.
  • Зростання: у США платформа продемонструвала річний приріст майже на 60%.
  • Аудиторія: станом на кінець 2025 року маркетплейс мав 7 млн активних покупців, причому майже 90% із них — це молодь віком до 34 років, та понад 3 млн активних продавців.

Чому eBay купує Depop?

Для eBay ця угода — стратегічний крок для залучення молодих покупців (зумерів та міленіалів). Генеральний директор eBay Джеймі Янноне зазначив, що досвід Depop у сфері «соціальної комерції» та вживаної моди ідеально доповнить операційні можливості та масштаби eBay.

Контекст: Etsy під тиском конкурентів

Продаж активу відбувається на тлі сповільнення темпів зростання Etsy. Після буму електронної комерції під час пандемії компанії стало важче конкурувати з такими гігантами, як Amazon, а також агресивними новачками ринку — Temu та Shein.

Очікується, що угоду буде остаточно закрито у другому кварталі 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
