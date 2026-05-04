Інфляція в Німеччині може зрости до 4,6% до кінця 2026 року: за даними інституту німецької економіки (IW), ціни зростуть ще помітніше. Вже у квітні 2026 року інфляція становила 2,9%. На кінець року, за прогнозами, вона може піднятися до 4,6%. А в середньому за рік до 3,5%, пише Ausnews.de.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціни йдуть вгору

Через кризу на Близькому Сході в Німеччині дорожчають паливо та опалення. Бензин та дизель дорожчають одразу. А ціни на опалення підтягуються трохи згодом.

Але є й непрямі наслідки. Наприклад, для виробництва добрив потрібні нафта та газ. Добрива дорожчають — слідом дорожчають продукти. А продукти, паливо та опалення разом становлять п'яту частину всіх витрат німців.

Прогноз IW зроблено на основі минулої енергокризи під час війни в Україні. Інфляція вже зросла з 2,7% у березні до 2,9% у квітні. Експерти говорять про «інфляційний тиск, що насувається». Тому вони вважають, що Європейський центральний банк, швидше за все, знову почне підвищувати ставки, як це було 2022 року, щоб стримати зростання цін.

Інфляція зростає і це могло б змусити Європейський центральний банк підняти ставки. Але є проблема: економіка Німеччини зараз слабка та кризова. Якщо підняти ставки, це ще сильніше вдарить по бізнесу та інвестиціям.

Тому ЄЦБ, як і американський Федрезерв, поки що не поспішає підвищувати ставки. Вони не хочуть вбити тендітне пожвавлення економіки. Поки що вони готові миритися з інфляцією, що росте.

Допомоги від уряду недостатньо. Доктор Маркус Демарі з IW вважає, що заходи уряду Німеччини є недостатніми. Особливо страждають бідні сім'ї.

Що вже зроблено:

Знижка на бензин — 17 центів за літр.

Премія 1000 євро (не оподатковується), яку компанії можуть дати співробітникам.

Це важливо, але мало. Демарі пропонує, наприклад, підвищити податкову пільгу на проїзд на роботу, щоб допомогти бідним сім'ям.

Як зазначає IW, нинішні прогнози щодо інфляції до кінця року поки що не дуже надійні. Енергетична криза може розвиватися по-різному через фактори, які зараз неможливо передбачити.

Наприклад, якщо війна в Ірані затягнеться, дефіцит нафти і газу збережеться довше, і через це інфляція стане ще вищою.

А якщо уряд вживе нових заходів підтримки громадян, це, навпаки, може послабити зростання цін.