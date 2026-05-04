Інфляція в Німеччині може зрости до 4,6% до кінця 2026 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 травня 2026, 8:24

Інфляція в Німеччині може зрости до 4,6% до кінця 2026 року

Інфляція в Німеччині може зрости до 4,6% до кінця 2026 року: за даними інституту німецької економіки (IW), ціни зростуть ще помітніше. Вже у квітні 2026 року інфляція становила 2,9%. На кінець року, за прогнозами, вона може піднятися до 4,6%. А в середньому за рік до 3,5%, пише Ausnews.de.

Інфляція в Німеччині може зрости до 4,6% до кінця 2026 року: за даними інституту німецької економіки (IW), ціни зростуть ще помітніше.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціни йдуть вгору

Через кризу на Близькому Сході в Німеччині дорожчають паливо та опалення. Бензин та дизель дорожчають одразу. А ціни на опалення підтягуються трохи згодом.

Але є й непрямі наслідки. Наприклад, для виробництва добрив потрібні нафта та газ. Добрива дорожчають — слідом дорожчають продукти. А продукти, паливо та опалення разом становлять п'яту частину всіх витрат німців.

Прогноз IW зроблено на основі минулої енергокризи під час війни в Україні. Інфляція вже зросла з 2,7% у березні до 2,9% у квітні. Експерти говорять про «інфляційний тиск, що насувається». Тому вони вважають, що Європейський центральний банк, швидше за все, знову почне підвищувати ставки, як це було 2022 року, щоб стримати зростання цін.

Інфляція зростає і це могло б змусити Європейський центральний банк підняти ставки. Але є проблема: економіка Німеччини зараз слабка та кризова. Якщо підняти ставки, це ще сильніше вдарить по бізнесу та інвестиціям.

Тому ЄЦБ, як і американський Федрезерв, поки що не поспішає підвищувати ставки. Вони не хочуть вбити тендітне пожвавлення економіки. Поки що вони готові миритися з інфляцією, що росте.

Допомоги від уряду недостатньо. Доктор Маркус Демарі з IW вважає, що заходи уряду Німеччини є недостатніми. Особливо страждають бідні сім'ї.

Що вже зроблено:

  • Знижка на бензин — 17 центів за літр.
  • Премія 1000 євро (не оподатковується), яку компанії можуть дати співробітникам.

Це важливо, але мало. Демарі пропонує, наприклад, підвищити податкову пільгу на проїзд на роботу, щоб допомогти бідним сім'ям.

Як зазначає IW, нинішні прогнози щодо інфляції до кінця року поки що не дуже надійні. Енергетична криза може розвиватися по-різному через фактори, які зараз неможливо передбачити.

Наприклад, якщо війна в Ірані затягнеться, дефіцит нафти і газу збережеться довше, і через це інфляція стане ще вищою.

А якщо уряд вживе нових заходів підтримки громадян, це, навпаки, може послабити зростання цін.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами