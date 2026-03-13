Федеральний Верховний суд Швейцарії поставив крапку у багаторічному юридичному протистоянні, повністю відхиливши скаргу «Газпрому». Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
13 березня 2026, 11:02
Остаточна перемога: Нафтогаз відсудив у Газпрому $1,4 мільярда
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Це рішення підтверджує вердикт арбітражу від червня 2025 року, який тепер є остаточним і підлягає виконанню.
Деталі судового рішення
Згідно з рішенням суду, російська сторона зобов’язана виплатити на користь Нафтогазу:
- Понад $1,4 млрд основної заборгованості за послуги з організації транспортування газу.
- Нараховані відсотки за весь час прострочення платежів.
- Судові витрати, понесені українською компанією під час процесу.
Примусове стягнення та подальші кроки
Корецький наголосив, що Нафтогаз працює над примусовим стягненням боргу з росіян. Паралельно триває низка інших судових процесів проти країни-агресора для компенсації збитків.
Нагадаємо
З травня 2022 року Газпром порушив свої контрактні зобов’язання за принципом «take or pay», припинивши оплати. У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітраж, який Газпром намагався заблокувати через російські суди.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі