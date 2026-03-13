Остаточна перемога: Нафтогаз відсудив у Газпрому $1,4 мільярда

Федеральний Верховний суд Швейцарії поставив крапку у багаторічному юридичному протистоянні, повністю відхиливши скаргу «Газпрому». Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Це рішення підтверджує вердикт арбітражу від червня 2025 року, який тепер є остаточним і підлягає виконанню.

Деталі судового рішення

Згідно з рішенням суду, російська сторона зобов’язана виплатити на користь Нафтогазу:

Понад $1,4 млрд основної заборгованості за послуги з організації транспортування газу.

Нараховані відсотки за весь час прострочення платежів.

Судові витрати, понесені українською компанією під час процесу.

Примусове стягнення та подальші кроки

Корецький наголосив, що Нафтогаз працює над примусовим стягненням боргу з росіян. Паралельно триває низка інших судових процесів проти країни-агресора для компенсації збитків.

Нагадаємо

З травня 2022 року Газпром порушив свої контрактні зобов’язання за принципом «take or pay», припинивши оплати. У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітраж, який Газпром намагався заблокувати через російські суди.