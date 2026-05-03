Європа готується до дефіциту авіапального: ще один лоукостер скасовує рейси

Європейська авіаційна галузь опинилася на порозі кризи. Нідерландський лоукостер Transavia оголосив про перші скасування рейсів у травні та червні, приєднуючись до Ryanair та Volotea, які також скорочують польоти через стрімке зростання цін на авіапальне та логістичні проблеми. Про це повідомляє France24.

Чому виникла загроза

Основною причиною є блокада Ормузької протоки, що паралізувала постачання нафти та нафтопродуктів із країн Перської затоки. Експерти зазначають, що за останні роки Європа скоротила власні потужності з переробки нафти, що зробило її більш вразливою до зовнішніх криз.

Європа виробляє значно менше авіаційного пального (Jet A-1), ніж споживає. Наприклад, Франція імпортує близько 40% гасу, а Велика Британія — до 60% (переважно із Саудівської Аравії, ОАЕ та Кувейту).

У середині квітня Міжнародне енергетичне агентство попередило, що запасів пального в Європі залишилося приблизно на шість тижнів.

Чи будуть масово скасовувати рейси влітку

Експерти вважають, що пік літнього сезону вдасться «врятувати» завдяки стратегічним резервам.

Уряд Франції запевняє, що має стратегічний запас на два місяці (близько 2 млн барелів). Великі аеропорти, як-от Шарль-де-Голль, менше залежать від Близького Сходу, оскільки отримують нафту з Північної Америки.

Своєю чергою Євросоюз 22 квітня запровадив заходи з посиленого моніторингу поставок та максимізації власного виробництва на НПЗ. Експерти прогнозують, якщо конфлікт затягнеться, реальний дефіцит може виникнути восени — у жовтні або листопаді.

Що буде з цінами

Навіть якщо пального вистачить фізично, польоти стануть значно дорожчими. Ціна на гас (авіапальне) зросла більш ніж удвічі, а оскільки пальне становить до 40% собівартості квитка, авіакомпанії змушені підвищувати ціни.

Крім того, лоукостери скасовують рейси не лише через брак пального, а й через їхню нерентабельність при таких цінах на ресурси.

Права пасажирів

Згідно із законодавством ЄС, якщо авіакомпанія повідомляє про скасування рейсу за 14 днів, вона зобов’язана лише повернути кошти або перебронювати квиток без доплат. Додаткова компенсація в таких випадках зазвичай не виплачується, оскільки війна та паливна криза класифікуються як «надзвичайні обставини».

«Мінфін» писав, що конфлікт на Близькому Сході змусив авіаперевізників Азії та Європи вдатися до екстрених заходів. 10 березня низка найбільших авіакомпаній оголосила про підвищення цін на квитки, запровадження паливних зборів та зміну графіків польотів через різке здорожчання авіагасу та закриття ключових повітряних коридорів.