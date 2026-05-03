Інвестиційний конгломерат Berkshire Hathaway зафіксував рекордне зростання резервів і операційного прибутку в першому кварталі під керівництвом нового генерального директора Грега Абеля. Про це повідомляє Bloomberg.
Запас готівки Berkshire Hathaway встановив новий рекорд: скільки фонд накопчив під керівництвом Абеля
Станом на кінець першого кварталу 2026 року резерви компанії зросли до $397 млрд — це найвищий показник в історії. Основною причиною стало скорочення інвестицій у акції: за період компанія продала папери на чисту суму $8,1 млрд.
Операційний прибуток компанії за перші три місяці року склав $11,35 млрд, що майже на 18% більше, ніж роком раніше.
Ключовим драйвером стало покращення результатів страхового бізнесу. Прибуток від андеррайтингу зріс на 29% — до $1,7 млрд. Торік цей сегмент постраждав через збитки, пов’язані з лісовими пожежами в Лос-Анджелесі.
Повернення викупу акцій
У першому кварталі Грег Абель також відновив програму викупу акцій. Компанія викупила власні папери на $234,2 млн — вперше за понад рік.
Це рішення продовжує підхід, який раніше підтримував Воррен Баффет: керівництво вважає, що ринкова ціна акцій нижча за їхню внутрішню вартість.
Реакція ринку
Попри сильні фінансові результати, акції компанії цього року знизилися на 5,9%. Інвестори поки що обережно оцінюють зміну керівництва після того, як легендарний інвестор Воррен Баффет оголосив про відхід з посади CEO.
Суботні збори акціонерів в Омасі стали першими за десятиліття, які очолив не Воррен Баффет. Хоча 95-річний інвестор був присутній у залі та виступив із вступним словом, кермо влади офіційно перейшло до Абеля.
Проблеми в окремих підрозділах
Не всі бізнеси показали позитивну динаміку. Страхова компанія GEICO зафіксувала падіння прибутку від андеррайтингу на 35% через зростання витрат і збитків.
Водночас залізничний підрозділ BNSF Railway збільшив чистий прибуток на 13% — до $1,4 млрд. Аналітики відзначають, що результати BNSF свідчать про поступове підвищення ефективності, хоча потенціал для покращення залишається.
Інвестиційні рішення
Компанія також продовжує перегляд інвестиційного портфеля:
- було продано частину активів, які раніше купував Тодд Комбс;
- Kraft Heinz поки уникла нових списань, хоча балансова вартість інвестиції перевищує її ринкову оцінку на $1,4 млрд.
Кінець 60-річної епохи
«Мінфін» писав, що 31 грудня 2025 року став останнім днем перебування 95-річного Уоррена Баффета на посаді CEO Berkshire Hathaway, яку він очолював протягом 60 років.
З 1 січня 2026 року кермо влади офіційно перейшло до його наступника — Грега Абеля. Крім того, стало відомо про відставку одного з топменеджерів з інвестицій Тодда Комбса, який перейшов до JPMorgan Chase.
