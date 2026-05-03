ШІ-актори і сценарії, написані штучним інтелектом, не зможуть претендувати на «Оскар»

Організатори премії «Оскар» оголосили нові правила, які визначають: акторська гра та написання сценаріїв мають бути виконані людьми, а не штучним інтелектом, щоб відповідати вимогам найпрестижнішої нагороди кіноіндустрії. Про це повідомляє Reuters

Зміни, впроваджені Академією кінематографічних мистецтв і наук, набудуть чинності вже під час наступної церемонії, яка запланована на березень 2027 року.

Поява генеративного ШІ викликала занепокоєння в кіно- та телебізнесі, оскільки працівники індустрії побоюються, що студії використовуватимуть такі технології для заміни людей і скорочення витрат.

Додатковий резонанс спричинила поява торік «актриси», створеної ШІ — Тіллі Норвуд, а також заяви її продюсерів про інтерес з боку студій. Це викликало хвилю критики, зокрема з боку профспілки акторів SAG-AFTRA.

Тіллі Норвуд

Згідно з новими правилами, режисери можуть використовувати інструменти ШІ, однак «синтетичні» актори, як-от Тіллі Норвуд, не матимуть права на участь у відборі. Також сценарії повинні бути написані людьми, щоб бути допущеними до конкурсу.

В Академії додали, що залишають за собою право вимагати додаткову інформацію, щоб підтвердити, що подані роботи створені людьми.