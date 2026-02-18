Multi від Мінфін
18 лютого 2026, 18:42

Останні підказки Баффета: Berkshire Hathaway скорочує частку в техгігантах та інвестує у медіа

Перед своїм відходом з посади головного виконавчого директора Уоррен Баффет залишив інвесторам чіткі сигнали щодо стратегії Berkshire Hathaway. Згідно з останньою квартальною звітністю, конгломерат продовжив масовий розпродаж акцій, позбувшись паперів на понад 6 мільярдів доларів, водночас інвестувавши близько 3 мільярдів доларів у нові та існуючі активи. Про це повідомляє Barron's та офіційні дані форми 13-F за четвертий квартал.

Перед своїм відходом з посади головного виконавчого директора Уоррен Баффет залишив інвесторам чіткі сигнали щодо стратегії Berkshire Hathaway.

Технологічне розвантаження та банківський сектор

Найбільш помітним кроком Berkshire стало різке скорочення інвестицій в Amazon. Холдинг продав значну частину своїх акцій рітейлера, що свідчить про обережність щодо оцінки вартості технологічного сектору. Крім того, компанія продовжила поступово зменшувати свої частки в Apple та Bank of America, які тривалий час були основою її портфеля.

Попри ці продажі, Berkshire накопичила рекордний запас готівки, що підкреслює традиційну обережність Баффета в умовах ринку, який перегрітий очікуваннями від штучного інтелекту.

Ставка на класику: медіа та страхування

На фоні загального розпродажу компанія несподівано відкрила нову позицію, придбавши акції New York Times на суму 350 мільйонів доларів. Це свідчить про віру в силу брендів, які мають високий рівень довіри споживачів. Також Berkshire збільшила свої частки в страховій компанії Chubb та енергетичному гіганті Chevron, що вказує на зміщення фокусу в бік більш традиційних та стабільних галузей.

Тріщини на ринку: індекс «страху» зростає

Ці зміни в портфелі відбуваються на тлі зростання нервозності на Уолл-стріт. Індекс волатильності Cboe (VIX), який часто називають «мірилом страху», підскочив майже до 23 пунктів — рівня, близького до річного максимуму. Основною причиною занепокоєння інвесторів є невизначеність щодо реального впливу штучного інтелекту на прибутки компаній у довгостроковій перспективі.

Кінець 60-річної епохи та зміна варти

За даними Nasdaq та Reuters, 31 грудня 2025 року став останнім днем перебування 95-річного Уоррена Баффета на посаді CEO Berkshire Hathaway, яку він очолював протягом 60 років. З 1 січня 2026 року кермо влади офіційно перейшло до його наступника — Грега Абеля. Крім того, стало відомо про відставку одного з топменеджерів з інвестицій Тодда Комбса, який перейшов до JPMorgan Chase. Таким чином, результати четвертого кварталу 2025 року є фактично «фінальним акордом» особистого управління Баффета перед повною передачею інвестиційних повноважень новій команді.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
