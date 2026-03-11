Авіакомпанії підвищують ціни на квитки через війну на Близькому Сході

Конфлікт на Близькому Сході змусив авіаперевізників Азії та Європи вдатися до екстрених заходів. У вівторок, 10 березня 2026 року, низка найбільших авіакомпаній оголосила про підвищення цін на квитки, запровадження паливних зборів та зміну графіків польотів через різке здорожчання авіагасу та закриття ключових повітряних коридорів. Про це повідомляє Reuters.

Стрибок цін на пальне

До початку ударів США та Ізраїлю по Ірану ціна на авіаційне пальне коливалася в межах $85-$90 за барель. Проте вже на цьому тижні вона злетіла до $150-$200.

Air New Zealand призупинила свій фінансовий прогноз на 2026 рік через повну невизначеність.

Qantas Airways, SAS та Air New Zealand вже офіційно оголосили про зростання тарифів.

Hong Kong Airlines підвищує паливні збори на 35,2% з цього четверга, а Air India розпочинає поетапне введення зборів на внутрішніх та міжнародних рейсах.

«Таке різке зростання змушує нас реагувати, щоб забезпечити стабільність операцій», — заявили у скандинавській авіакомпанії SAS, назвавши підвищення тимчасовим коригуванням цін.

Хто захищений, а хто — ні?

Ситуація на ринку розділила авіакомпанії на два табори залежно від їхньої політики хеджування (фіксації ціни на пальне заздалегідь):

Захищені: Finnair (захеджувала 80% закупівель на 1 квартал), Lufthansa, Ryanair та IAG (власник British Airways). Вони поки мають запас міцності та не планують миттєвого підвищення цін.

Вразливі: Більшість авіакомпаній США (Delta, United, American) відмовилися від хеджування кілька років тому. Тепер вони змушені перекладати витрати на пасажирів. За даними Deutsche Bank, ціни на авіаквитки в США вже почали стрімко зростати.

Окрім цін, існує ризик фізичного дефіциту пального. Кувейт, ключовий експортер авіагасу до Європи, вже зіткнувся зі скороченням виробництва.

Повітряний хаос та зміна маршрутів

Війна не лише здорожчила польоти, а й зробила їх небезпечнішими. У вівторок літаки, що прибували до Дубая, були тимчасово переведені в зону очікування через загрозу ракетної атаки.

Зміни в мережах польотів:

Cathay Pacific додає рейси до Лондона та Цюриха, оскільки закриття повітряного простору над зоною конфлікту створює дефіцит місць на маршрутах Азія — Європа.

British Airways достроково припинила зимову програму польотів до Абу-Дабі. (В авіації зимовий сезон триває до кінця березня, але рейси скасували вже зараз через небезпеку).

Emirates, Qatar Airways та Etihad, які обслуговують третину трафіку між Європою та Азією, змушені змінювати маршрути, що збільшує час у дорозі та витрати пального.

Реакція ринку

Після обвалу в понеділок, акції європейських авіакомпаній дещо стабілізувалися у вівторок, 10 березня, (зростання на 3−8%). Цьому посприяла заява Дональда Трампа про те, що війна може закінчитися найближчим часом, після чого ціна на нафту відкотилася зі пікових $119 до $90 за барель.

Проте аналітики залишаються обережними. Компанія Melius вже знизила прогнози чистого прибутку авіаперевізників на 10%. Навіть якщо пасажиропотік на весняні канікули буде рекордним, висока вартість пального (друга найбільша стаття витрат після зарплат) може «з'їсти» всю маржу.