Уряд планує продати Сенс Банк до кінця 2026 року

Уряд України планує вже у червні завершити відбір радника для продажу націоналізованого Сенс Банк і перейти до активної фази приватизації. Мета — продати актив до кінця 2026 року. Про це повідомив співрозмовник Forbes Ukraine в Кабміні на умовах анонімності, оскільки офіційне оголошення очікується найближчими днями.

Відбір радника

За словами джерела, уряд готовий позбутися цього активу якнайшвидше. У червні очікується завершення конкурсу з відбору міжнародного радника, який супроводжуватиме продаж. Міністерство фінансів України приймає заявки від потенційних учасників до 15 червня.

Наразі точну вартість банку оцінити складно. «Саме для цього і потрібен професійний радник», — пояснив співрозмовник.

Водночас джерела видання у Національному банку та Міністерстві фінансів зазначають, що детального обговорення цих планів із урядом чи командою прем'єр-міністра Юлії Свириденко поки не було.

Нагадаємо

До 2023 року серед ключових власників банку (раніше — «Альфа-Банк Україна») були російські бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен, проти яких Україна та ЄС запровадили санкції. Під обмеженнями РНБО також опинилися компанії ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited, через які вони володіли банком.

29 травня 2023 року Верховна Рада України дозволила націоналізацію банків підсанкційних власників, а вже 22 липня держава в особі Мінфіну стала 100% власником Сенс Банку.

«Мінфін» писав, що у жовтні 2025 року Кабмін ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк».