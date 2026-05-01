Бізнес зберігає позитивні очікування, але прогнозує зростання цін

Бізнес у квітні зберіг позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності, поліпшивши їх у річному вимірі. Другий місяць поспіль підприємства усіх опитаних секторів позитивно оцінили свою ділову активність. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісяця. У квітні 2026 року ІОДА становив 51.7 порівняно з 52.7 у березні 2026 року (у квітні 2025 року — 49.4), повідомляє пресслужба регулятора.

Позитивному настрою бізнесу сприяли:

стійка міжнародна фінансова підтримка,

пожвавлення споживчого попиту,

бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг,

сезонний фактор.

Водночас стримуючий вплив на економічну активність підприємств мали зростання цін на пальне, збільшення витрат бізнесу, подальше руйнування виробничих і логістичних потужностей, усе ще високі курсові й інфляційні очікування, а також дефіцит кваліфікованих кадрів.

Секторальні підсумки: хто в лідерах?

Будівництво (55.6)

Підприємства будівництва вдруге поспіль мали найвищі серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на сприятливі погодні умови та бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури і будівництво доріг: секторальний індекс у квітні зріс до 55.6 порівняно з 55.0 у березні та 47.3 у квітні 2025 року.

Респонденти очікували на подальше збільшення обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. Будівельники були налаштовані на суттєве збільшення обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі очікувань щодо подальшого здорожчання їхньої вартості та погіршення доступності.

Сфера послуг (52.0)

Підприємства сфери послуг другий місяць поспіль надали позитивні оцінки поточної ділової активності завдяки поступовій стабілізації в енергосистемі та пожвавленню внутрішнього попиту: секторальний індекс у квітні становив 52.0 порівняно з 52.8 у березні та був значно вищим за показник квітня 2025 року (46.3). Респонденти й надалі були налаштовані на збільшення обсягів наданих послуг, нових замовлень на послуги, а також послуг у процесі виконання.

Промисловість (51.5)

Підприємства промисловості зберегли позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності завдяки поступовій стабілізації ситуації в енергетиці та пожвавленню споживчого попиту: секторальний індекс у квітні становив 51.5 порівняно з 51.2 у березні (у квітні 2025 року — 51.8).

Промисловці й надалі очікували на збільшення, хоч і дещо нижчими темпами, обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних. Очікування щодо запасів сировини і матеріалів поліпшилися, а щодо зменшення обсягу незавершеного виробництва — пом’якшилися. Водночас респонденти погіршили очікування щодо залишків готової продукції.

Торгівля (50.8)

Підприємства торгівлі також зберегли позитивні оцінки своїх поточних економічних результатів, однак послабили їх, зважаючи на значне здорожчання пального та збільшення витрат бізнесу: секторальний індекс у квітні становив 50.8 порівняно з 54.0 у березні (у квітні 2025 року — 51.2).

Торговельні компанії менш упевнено очікували на збільшення обсягів товарообороту та закупівлі товарів для продажу. Водночас, на відміну від попереднього місяця, очікувалося зменшення запасів / залишків товарів для продажу. Посилились оцінки щодо зниження торговельної маржі.

Прогноз

Респонденти більшості секторів прогнозували подальше здорожчання цін / тарифів на власну продукцію / послуги, зважаючи на очікуване суттєве пришвидшення темпів зростання закупівельних цін, а також цін на сировину та матеріали. Лише підприємства торгівлі очікували на сповільнення темпів зростання вартості товарів, закуплених для продажу.

Ринок праці

Ситуація на ринку праці дещо пом’якшилася. Респонденти будівництва та торгівлі були оптимістично налаштовані щодо загальної чисельності працівників, натомість підприємства промисловості та сфери послуг зберегли стримані оцінки.

Опитування

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 2 до 22 квітня 2026 року. У ньому взяли участь 585 підприємств. Серед опитаних підприємств 43.8% - компанії промисловості, 25.6% - сфери послуг, 24.6% - торгівлі, 6.0% - будівництва; 32.0% респондентів — великі підприємства, 29.1% - середні, 39.0% - малі.

35.6% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 8.5% - лише експортні операції, 17.8% - лише імпортні операції, 38.1% - не здійснюють зовнішньоекономічних операцій.

«Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України», — підкреслив регулятор.