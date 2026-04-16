Бідність попри індексацію: 7 мільйонів українців отримують пенсію, нижчу за реальний прожитковий мінімум

Навіть після березневого перерахунку виплат більшість українських пенсіонерів продовжують жити за межею базових потреб. Свіжі дані Пенсійного фонду станом на 1 квітня 2026 року вказують на критичний розрив між офіційними цифрами та реальною вартістю життя. Про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев .

За останній рік (квітень 2025 — квітень 2026) середня пенсія в Україні зросла на 14% — з 6 341 до 7 236 грн. Це випереджає темпи інфляції (7,9%, березень 2026 до березня 2025), проте за красивими показниками ховаються тривожні факти:

Скорочення кількості пенсіонерів: лише за рік їх стало менше на 280 тисяч осіб (загальна кількість впала до 10,05 млн).

Нижче межі виживання: якщо не враховувати військові пенсії, середня виплата по країні становить 6 584 грн. Це менше за фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який наразі дорівнює 7 038 грн.

Масштабна бідність: близько 7 мільйонів людей отримують пенсію, що не дотягує навіть до цього мінімуму.

«А 300 тисяч змушені виживати на суму 2 595 грн або навіть менше — це офіційний прожитковий мінімум, який давно не відповідає реальності», — зазначив голова фінансового комітету ВРУ.

Нерівність: сотні тисяч для суддів та копійки для вчителів

Гетманцев звертає увагу на кричущий дисбаланс у пенсійній системі. Поки пересічний пенсіонер отримує лише 26% від середньої зарплати по країні (при міжнародній нормі у 40%), окремі категорії забезпечені на десятиліття вперед:

Судді у відставці отримують у середньому понад 114 тис. грн на місяць.

Деякі прокурори та судді через суди домоглися виплат у розмірі 172−246 тис. грн.

Читайте також: Кому та на скільки підвищили пенсії з березня — дані ПФУ

Чи ресурси для підвищення пенсій

За словами Гетманцева, фінансова база для змін є: надходження від ЄСВ у 2025 році зросли на 20,8%. Проте головна проблема криється у несправедливому розподілі.

«Це вже не про соціальний захист. Це — про дисбаланс і несправедливість. Очевидно, що пенсійна система потребує глибоких змін. Обіцяна урядом реформа має бути реалізована якнайшвидше. Її головна мета — відновити довіру та справедливість», — наголосив народний депутат.