Нацбанк відкликав ліцензію у ломбарду «Платинум Скарб»: що відомо

Нацбанк застосував захід впливу до повного товариства «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук і Компанія» у вигляді відкликання ліцензії на провадження діяльності. Фінансова установа втратила право надавати кошти та банківські метали у кредит у вигляді ломбардних позик. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ .

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Причина ухвалення рішення

Головною підставою для ухвалення такого рішення стало систематичне невиконання фінансовою установою попередніх рішень регулятора.

Ломбард не вжив необхідних заходів для усунення виявлених порушень та не привів свою поточну діяльність у повну відповідність до вимог чинного законодавства України.

Нагадаємо

20 квітня 2026 року Нацбанк висунув до компанії офіційну вимогу усунути виявлені під час нагляду недоліки та порушення. Керівництво ломбарду мало виправити всі зафіксовані проблеми у строк до 12 травня 2026 року. Компанія повністю проігнорувала розпорядження НБУ та не надала жодних пояснень, звітних документів чи їхніх копій стосовно своєї фінансової діяльності на офіційні запити регулятора.