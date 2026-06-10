До закриття міжбанку в середу, 10 червня, курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу, євро подорожчало на 19 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.
10 червня 2026, 17:53
Євро подорожчало на міжбанку на 19 копійок
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Відкриття 10 червня
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Закриття 10 червня
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Зміни
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44,95/44,99
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45,07/45,10
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12/11
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51,93/51,96
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52,12/52,14
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19/18
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,70−45,20 грн. Євро купують за 51,57 грн, а продають за 52,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,90−45,00, євро — 52,00−52,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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