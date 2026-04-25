Мін'юст США закрив кримінальну справу проти очільника ФРС

Перевірка переходить до генерального інспектора

Прокурорка округу Колумбія Джанін Пірро заявила про закриття справи, зазначивши, що тепер перевитратами бюджетних коштів на суму в мільярди доларів займатиметься генеральний інспектор ФРС. Водночас вона наголосила на готовності відновити кримінальне провадження, якщо з'являться відповідні факти. В офісі генерального інспектора уточнили, що їхня перевірка стартувала ще в липні минулого року за ініціативи самого Пауелла та включає незалежний аналіз причин суттєвого подорожчання проєкту. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зі свого боку зазначила, що розслідування не припинено остаточно, а лише передано під юрисдикцію іншого відомства.

Розблокування кадрових рішень у Сенаті

Припинення розслідування усуває ключову перешкоду для затвердження Кевіна Ворша — кандидата від Дональда Трампа на посаду наступного очільника ФРС. Раніше сенатор-республіканець Том Тілліс заблокував голосування щодо Ворша, назвавши справу проти Пауелла «фіктивною» та вказавши на відсутність доказів злочину. Після заяви Мін'юсту інший республіканець, голова профільного комітету Тім Скотт, привітав це рішення і запропонував генеральному інспектору відзвітувати перед законодавцями протягом наступних 90 днів. Речник Білого дому Куш Десаї також висловив упевненість у швидкому затвердженні Ворша Сенатом задля «відновлення компетентності».

Суть будівельного конфлікту

У центрі уваги опинився проєкт реновації двох історичних будівель центробанку у Вашингтоні, які не зазнавали капітального ремонту з 1930-х років. Кошторис, затверджений сімома членами ради керівників ще у 2017 році (за рік до призначення Пауелла головою), початково складав 1,9 млрд доларів, але згодом зріс до 2,5 млрд доларів. Представники ФРС пояснювали це непередбачуваними змінами в планах, подорожчанням матеріалів та робочої сили, а також виявленням азбесту й карстового провалля на майданчику. Політичні союзники Трампа, зокрема керівник бюджетного управління Рассел Воут, порівнювали проєкт із Версальським палацом і звинувачували Пауелла у «безгосподарності». Під час візиту на будівництво минулого літа разом із керівником Федерального агентства фінансування житла Біллом Пултом та сенатором Скоттом, Трамп заявив Пауеллу, що чув про зростання витрат до 3,1 млрд доларів. Очільник центробанку в прямому ефірі відповів: «Я такого не чув».

Судові рішення та політичний тиск

Напруження досягло піку на початку січня, коли Пауелл випустив незвичне недільне відеозвернення, повідомивши про отримання повісток від офісу Пірро. Тоді він назвав ці дії «безпрецедентними» та пов'язав їх із постійним тиском з боку адміністрації. Дональд Трамп неодноразово критикував Пауелла (звинувачуючи його в підіграванні демократам) і вимагав різкого зниження базової відсоткової ставки з моменту повернення до влади у 2025 році. Крапку в юридичній площині поставив 13 березня головний суддя окружного суду Вашингтона Джеймс Боасберг: він заблокував повістки, постановивши, що уряд надав «фактично нуль доказів» скоєння злочину. Суддя додав, що є безліч свідчень того, що уряд намагався змусити Пауелла знизити ставки або піти у відставку.

Терміни повноважень та підходи нового кандидата

Каденція Джерома Пауелла на посаді голови ФРС спливає 15 травня 2026 року, однак його повноваження як члена Ради керуючих триватимуть до січня 2028 року. Раніше він заявляв, що не залишить Раду до повного і прозорого закриття розслідування. Якщо Пауелл вирішить залишитися рядовим керівником, це позбавить чинну адміністрацію можливості достроково призначити ще одного лояльного кандидата до складу правління. Тим часом фінансові ринки оцінюють перспективи Кевіна Ворша, який має змінити Пауелла. За даними аналітиків, Ворш історично віддає перевагу жорсткому контролю над інфляцією, що робить його менш схильним до агресивного пом'якшення монетарної політики, якого вимагає президент. Крім того, Ворш є прихильником моделі закритої комунікації — гострі професійні дискусії всередині комітету з подальшою єдиною позицією на публіку. Це може суттєво зменшити кількість словесних підказок для ринку, зробивши рішення ФРС менш передбачуваними для Волл-стріт.