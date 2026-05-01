Попит є, легких грошей уже немає: що відбувається в IT-секторі України з роботою та зарплатами

Українські айтівці, які донедавна вважалися чи не «найблагополучнішими» щодо роботи та зарплат, різко втратили позиції на «ярмарку вакансій». На перший погляд, із робочими місцями в IT-секторі, як і раніше, все добре. Але змінилася логіка найму. «Мінфін» розбирався, що зараз відбувається в IT-секторі з роботою та зарплатами.

Минулого року в Україні з'явилось 78 тисяч IT-вакансій. «Це на 30% більше, ніж у 2024 році, і найкращий результат sз початку повномасштабного вторгнення», — підрахував Дмитро Овчаренко, CEO R&D компанії Alcor та представник асоціації IT Ukraine у США. Але він також говорить, що логіка найму IT фахівців тепер інша.

Компанії більше не наймають масово, а закривають конкретні потреби. Один із наших клієнтів найняв 20 інженерів минулого року і хотів залучити ще 20 цього. Але через бурхливий розвиток штучного інтелекту ці плани поставлені на паузу", — каже Овчаренко.

Багато IT втрачають і в зарплатах. «Middle Node.js раніше платили 4 тисячі доларів, зараз — 3 900, для UI/UX Middle оклади знизилися з 3 500 до 3 300 доларів. Це не критично, але показово», — зазначив Овчаренко.

Український IT-ринок одночасно зростає за вакансіями, але стає вибірковішим та конкурентнішим, із чітким фокусом на вузьку експертизу та висококласні кадри, особливо у напрямах ШІ та Data.

Для багатьох українських айтівців, особливо початківців, які масово перекваліфікувалися на модну та дохідну професію із початком війни, такі зміни стали неприємним сюрпризом.

Хто краде роботу в айтівців

За даними дослідницької компанії «Соціополіс», більшість опитаних нею експертів (47,6%) заявили про стагнацію IT-сфери в Україні. Вона проявляється, зокрема, у скороченні замовлень, заморожуванні проєктів чи зменшенні їх бюджетів, і загалом у «схлопуванні» ринку.

Зокрема, поменшало замовників-іноземців. «Причина — війна та військовий стан, які значно збільшують ризики та невизначеність для клієнтів українських IT-компаній», — йдеться у звіті «Соціополісу».

Зазначимо, що одним із головних «подразників» для іноземних замовників є складнощі із бронюванням айтівців від мобілізації. «Працювати на умовах, що завтра ключових фахівців можуть мобілізувати, і проєкт щонайменше зависне на невизначений час, мало хто хоче. Клієнту простіше заплатити трохи більше, але залучити „надійніших“ фахівців, наприклад, зі Східної Європи», — сказав «Мінфіну» керівник невеликої IT-фірми.

За даними Опендатабот, за останній рік найбільші IT-компанії України отримали сукупний дохід майже 54,7 млрд гривень, що на 3% менше, ніж роком раніше. Наприклад, компанія GlobalLogic втратила 7% доходу (хоча при цьому змогла збільшити прибуток на 15% — до 748 млн гривень), «Епам Сістемз» знизила дохід на 10% — до 10,22 млрд, «Люксофт Солюшнс» — на 11% тощо.

За даними «Соціополісу», напрямками IT-ринку, що найшвидше зростають, є MilTech і розвиток, і ширше використання штучного інтелекту, причому остання тенденція, на думку опитаних експертів, тільки посилює негативні тенденції в IT-секторі.

Майже третина опитаних говорять про зменшення попиту на IT-фахівців. 19% — вказали на скорочення персоналу.

«Загалом кількість вакансій за минулий рік на ринку навіть зросла — на 30%, порівнюючи з 2024 роком, і до максимальних позначок із початку повномасштабного вторгнення — до 78 тисяч. Але змінилася сама логіка найму. Підприємства більше не наймають масово, а закривають конкретні потреби. Один із наших клієнтів найняв 20 інженерів минулого року і хотів залучити ще 20 цього.

Але через бурхливий розвиток штучного інтелекту ці плани поставлені на паузу — збільшувати продуктивність можна без найму людей. Замість масового залучення фахівців, їм тепер потрібні лише декілька Senior+ зі ШІ та Cloud, Data Engineers. Найшвидше зростає попит на AI/ML — ШІ/машинне навчання, роботизовані системи та дрони — майже втричі за рік", — розповів «Мінфіну» Овчаренко.

Тобто зараз реалізується сценарій, про який попереджали експерти, — штучний інтелект уже масово витісняє із професії айтівців.

Окремі профільні майданчики відзначають зниження кількості нових вакансій та збільшення кількості претендентів на них.

Data Analyst djnni.co Олена Руденко заявляє, що на цьому ресурсі за останні два місяці — мінус 600 вакансій та плюс 3 тисячі кандидатів. Активізацію кандидатів помітили також на DOU — торік відгук на вакансії становив у середньому 19 тисяч, цього року — майже 20 тисяч, а у березні — 23 тисячі.

При цьому на DOU рекордно зросла кількість вакансій від IT-компаній, які працюють на оборонну сферу — 1 120, що в 3,5 раза більше, ніж роком раніше.

«До війни IT-ринок був ринком співробітників, зараз — це ринок роботодавців. Раніше фахівці диктували умови та за класними айтівцями вишиковувалися черги. Нині черг немає. Щодо «джуніорів», то там взагалі біда — люди продовжують навчатися на курсах, вважаючи, що зможуть зі старту отримати роботу та хорошу зарплату, а потім стикаються з тим, що роботи немає.

Для «мідлів» та «сеньйорів» ситуація трохи краща, але однаково є проблеми. Компанії-роботодавці, особливо ті, хто не зміг релокувати співробітників до Європи, і є підрядниками іноземних замовників, втрачають замовлення. З боку замовника одне з головних питань — а якщо завтра співробітника мобілізують чи не буде електроенергії, як ви встигнете зробити роботу. Тому багато хто шукає інші ринки, зокрема, більше переорієнтуються на Індію, Єгипет, а для айтівців в Україні настали ненайкращі часи", — каже співвласник компанії AlDocs і головний редактор профільного видання ProIT Олеся Остафієва.

Скільки платять в ІТ

Проблеми в IT-секторі вже позначилися і на зарплатах. За словами Дмитра Овчаренка, вони впали, але не критично, — принаймні, поки що.

Наприклад, Middle Node.js раніше платили 4 тисячі доларів, зараз — 3 900 доларів, для UI/UX Middle оклади знизилися з 3 500 до 3 300 доларів. У спеціалістів рівня PHP, React. DevOps оклади залишаються стабільними. А, наприклад, винагороди для Senior ML Engineer за останній рік зросли на 22% — з 5 750 до 7 000 доларів на місяць, для Lead-рівня це вже 8 500 доларів, — каже Овчаренко. Senior Blokchain Developer у середньому одержують 6 400 доларів, це на 28% більше, ніж минулого року.

«За підсумками першого кварталу 2026 року, наймають дешевших розробників, ніж раніше. Середнє побажання розробника, який має від 7 років досвіду, — 4,5 тисячі доларів, 5−6 років — 3,5 тисячі, 3−4 роки — 2,2 тисячі (торік було 2,5 тисячі), 2 роки — 1 500 доларів (торік — 1 200), 1 рік — 600−700 доларів. При цьому рік досвіду на ринку практично нічого не вартий, фахівцям без досвіду пропонують 500 доларів», — каже Data Analyst djnni.co Олена Руденко.

Як показує опитування «Соціополісу», експерти щодо зарплат налаштовані песимістично: 40,9% вважають, що найближчі 1−2 роки оклади фахівців практично не зміняться, 36,4% — передбачають подальше скорочення, і лише 18,2% — чекають на зростання. Останні розраховують, що через виїзд за кордон та мобілізацію айтівців в Україні може виникнути їхній дефіцит, що й має, на їхню думку, змусити роботодавців платити більше.

Причому понад половини експертів вважають, що тенденція скорочення зарплат триватиме до кінця війни, а 36,3% — рогнозують загальний спад ще протягом трьох років після закінчення військового стану.

Показово, що найбільше стабільності опитані експерти пророкують продуктовим компаніям: 54,8% вважають, що в цьому сегменті зарплати в найближчому майбутньому не падатимуть. А от щодо сервісних компаній, навпаки, половина експертів очікують на зниження зарплат. 40,9% опитаних експертів вважають, що зменшаться винагороди також у IT-стартапах.

Щодо окремих фахівців, то найбільше проблем із зарплатами й надалі буде у молодших спеців (junior) — майже 70% опитаних вважають, що ставки й надалі падатимуть. Для «середнячків» (middle) пророкують також невелике просідання окладів. І лише старші спеціалісти (senior), на думку опитаних експертів, можуть розраховувати на стабільні чи навіть збільшені оклади.

Головним ризиком для зарплат експерти називають подальше скорочення замовлень від іноземних компаній, а також воєнні ризики та пов'язану з ними невизначеність. Але свою роль відіграє також перенасиченість ринку фахівцями, що зменшило дефіцит кадрів та підвищило конкуренцію за вакансії.