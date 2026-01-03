Multi від Мінфін
3 січня 2026, 11:18

Експорт ІТ-послуг у 2025 році перевищив показники 2024 року

У листопаді минулого року обсяг IT-експорту зменшився на 4,1% і становив $543 мільйона. Українській економіці це принесло на $23 мільйона менше у порівнянні з жовтнем 2025 року. Водночас ці показники на 4,4% або ж $24 мільйони більші порівняно з листопадом 2024 року. Про це пише Львівський ІТ Кластер.

У листопаді минулого року обсяг IT-експорту зменшився на 4,1% і становив $543 мільйона.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Яка сукупна експортна виручка ІТ-послуг

Загалом за 11 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала майже $6 мільярдів. Це на 2,4% більше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $141 мільйон.

«Після сильних показників жовтня та вересня, дані за листопад на перший погляд можуть здаватися менш оптимістичними, адже експорт ІТ-послуг знизився. Проте така динаміка відповідає типовим сезонним патернам попередніх років: у листопаді обсяги експорту зазвичай є близькими до жовтневих або нижчими. А якщо вересень демонструє слабкі показники, дані за листопад подекуди можуть бути вищими. Також додатковим фактором, що вплинув на результати, стала менша кількість білінгових днів у листопаді.

На основі даних НБУ станом на 31 жовтня 2025 року, ми прогнозували річний обсяг експорту комп’ютерних послуг в межах $6,45−6,52 мільярдів. Однак накопичена динаміка дає підстави говорити про потенціал до покращення нашого прогнозу до близько $6,59 мільярдів", — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у листопаді 2025 року склала $1,3 мільярда, що на $57 мільйонів або ж 4,2% менше порівняно з жовтнем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
