Незважаючи на складні часи, український мікробізнес демонструє вражаючу стійкість. Лише за перші п'ять місяців 2026 року в Україні було зареєстровано понад 5000 нових суб'єктів господарювання у сфері індивідуальних послуг, про що повідомляє VKURSI. Найпопулярнішим напрямком стали салони краси, перукарні та SPA-студії.
Б'юті-бум під час війни: чому українці масово відкривають салони краси
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Згідно з даними сервісу, за січень-травень 2026 року в Україні з’явилося 5007 нових бізнесів (КВЕД 96 — надання інших індивідуальних послуг). Це помітний приріст порівняно з аналогічним періодом 2025 року, коли було зареєстровано 4353 нові суб'єкти.
Ринок фактично сформував нову базу для банківського сектору та постачальників бізнес-послуг. При цьому 99% усіх нових реєстрацій — це фізичні особи-підприємці. Це вчергове підтверджує, що спрощена система оподаткування залишається основним фундаментом для розвитку малого бізнесу в Україні.
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Що відкривають українці
Сфера краси та догляду впевнено утримує лідерські позиції: від початку року в Україні з'явилося 4859 нових об'єктів індустрії — від стильних перукарень і класичних салонів краси до затишних SPA-студій та кабінетів масажу.
Попри виклики воєнного часу, попит на ці послуги не лише зберігається, а й зростає. Для багатьох українців візити до майстрів стали невід'ємною частиною рутини — своєрідною «терапією» для емоційного відновлення та способом повернути відчуття нормального життя.
Поряд із б'юті-сектором підприємці також розвивають інші напрямки:
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83 нові реєстрації у сфері ритуальних послуг та суміжних напрямків.
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65 нових бізнесів у сегменті прання та професійної хімчистки текстильних виробів.
Динаміка реєстрацій: весняне піднесення
Після зимового затишшя активність підприємців почала стрімко зростати навесні:
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Січень: 836 нових реєстрацій.
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Лютий: спостерігався невеликий спад — 737 реєстрацій.
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Березень: активне відновлення до 1157 реєстрацій.
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Квітень: піковий місяць — 1173 нові бізнеси.
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Травень: стабільні показники на рівні 1092 реєстрацій.
Активне зростання мікробізнесу в сфері послуг свідчить про високий адаптивний потенціал українських підприємців. Проте, як зазначають експерти, стабільність цього сектору значною мірою залежатиме від подальших регуляторних рішень щодо роботи ФОПів.
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