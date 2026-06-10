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10 червня 2026, 11:30

Б'юті-бум під час війни: чому українці масово відкривають салони краси

Незважаючи на складні часи, український мікробізнес демонструє вражаючу стійкість. Лише за перші п'ять місяців 2026 року в Україні було зареєстровано понад 5000 нових суб'єктів господарювання у сфері індивідуальних послуг, про що повідомляє VKURSI. Найпопулярнішим напрямком стали салони краси, перукарні та SPA-студії.

Незважаючи на складні часи, український мікробізнес демонструє вражаючу стійкість.

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Згідно з даними сервісу, за січень-травень 2026 року в Україні з’явилося 5007 нових бізнесів (КВЕД 96 — надання інших індивідуальних послуг). Це помітний приріст порівняно з аналогічним періодом 2025 року, коли було зареєстровано 4353 нові суб'єкти.

Ринок фактично сформував нову базу для банківського сектору та постачальників бізнес-послуг. При цьому 99% усіх нових реєстрацій — це фізичні особи-підприємці. Це вчергове підтверджує, що спрощена система оподаткування залишається основним фундаментом для розвитку малого бізнесу в Україні.

Читайте також: Закрили ФОП, але не закрили рахунок: на скільки влетите по грошах?

Що відкривають українці

Сфера краси та догляду впевнено утримує лідерські позиції: від початку року в Україні з'явилося 4859 нових об'єктів індустрії — від стильних перукарень і класичних салонів краси до затишних SPA-студій та кабінетів масажу.

Попри виклики воєнного часу, попит на ці послуги не лише зберігається, а й зростає. Для багатьох українців візити до майстрів стали невід'ємною частиною рутини — своєрідною «терапією» для емоційного відновлення та способом повернути відчуття нормального життя.

Поряд із б'юті-сектором підприємці також розвивають інші напрямки:

  • 83 нові реєстрації у сфері ритуальних послуг та суміжних напрямків.

  • 65 нових бізнесів у сегменті прання та професійної хімчистки текстильних виробів.

Динаміка реєстрацій: весняне піднесення

Після зимового затишшя активність підприємців почала стрімко зростати навесні:

  • Січень: 836 нових реєстрацій.

  • Лютий: спостерігався невеликий спад — 737 реєстрацій.

  • Березень: активне відновлення до 1157 реєстрацій.

  • Квітень: піковий місяць — 1173 нові бізнеси.

  • Травень: стабільні показники на рівні 1092 реєстрацій.

Активне зростання мікробізнесу в сфері послуг свідчить про високий адаптивний потенціал українських підприємців. Проте, як зазначають експерти, стабільність цього сектору значною мірою залежатиме від подальших регуляторних рішень щодо роботи ФОПів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+11
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
10 червня 2026, 11:36
#
Тому що в Україні кожна фіфа буде клянчити гроші в свого масіка, щоб намалювати й підтягнути своє обличчя, щоб бути максимально конкурентноспроможною на ринку статевих відносин і подорожче потім продати свою ватрушку)
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0
IrishRepublican
IrishRepublican
10 червня 2026, 11:57
#
Зараз набіжуть жінкині з розповідями які вони незалежні фінансово та в розрізі зовнішніх оцінок
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0
IrishRepublican
IrishRepublican
10 червня 2026, 11:56
#
У слов’ян як завжди форма важливіше суті, тому треба малювати щось на фасаді замість наповнення чимось важливим та цінним.
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