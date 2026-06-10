Відпустка в укритті: як страх перед українськими дронами вбиває латвійський бізнес

У мальовничому регіоні Латвії, відомому як «Край блакитних озер», туристичний сезон опинився під загрозою. Власники гостьових будинків повідомляють про масові скасування бронювань: відпочивальники бояться опинитися в зоні дії українських безпілотників, які потрапляють у повітряний простір країн Балтії. Про це повідомляє Reuters.

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Мартінс Кісценко, власник гостьового будинку «Birdwhistles», розташованого лише за 50 км від російського кордону, зазначає, що в цей період усі номери зазвичай зайняті. Проте зараз — порожньо. Навіть дві весільні вечірки, заплановані на літо, були скасовані в останній момент: пари не захотіли, щоб гостям довелося шукати укриття під час повітряної тривоги.

Ситуація критична для всього сектору: за даними регіональної асоціації туристичного бізнесу, близько 500 малих підприємств вже зіткнулися з фінансовими труднощами. 85% опитаних підприємців повідомили про скасування бронювань та критичне зменшення виторгу, а деякі втратили понад половину майбутнього доходу.

Дрони як наслідок «глушилок»

Інциденти з дронами в Латвії тривають з березня. За словами Києва та представників НАТО, безпілотники збиваються з курсу через роботу російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Попри те, що фізично в Латвії ніхто не постраждав, регулярні оповіщення про небезпеку та необхідність шукати хоч якесь укриття стали психологічним випробуванням для туристів.

Особливе занепокоєння викликає відсутність інфраструктури безпеки. «Коли я будував свій гостьовий будинок, укриття не було вимогою», — сухо зауважує Кісценко. Минулого місяця два дрони вибухнули в центрі міста Резекне, а ще два влучили в нафтобазу неподалік, спричинивши пожежу.

Місцева влада намагається переконати жителів та туристів, що регіон безпечний. Прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс навіть повідомив, що планує провести свою літню відпустку саме тут.

Олена Кіяшко, представниця асоціації туристичного бізнесу, переконана, що страхи туристів перебільшені: «Ми тут живемо і не відчуваємо прямої загрози. Ймовірність потрапити в ДТП у Ризі значно вища, ніж зіткнутися з дроном у лісі». Проте, схоже, що емоційний чинник поки що переважає над статистикою безпеки.

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