Відома акторка Шеннон Елізабет заробила майже $1 млн за перший тиждень на OnlyFans

Відома акторка Шеннон Елізабет (фільм «Американський пиріг») заробила майже 1 млн доларів за перший тиждень на OnlyFans. Про це пише PEOPLE.

Що відомо

Шеннон Елізабет процвітає у своєму новому розділі.

Після нещодавньої спроби зірки серіалу «Американський пиріг» публікувати контент на OnlyFans, джерело повідомило PEOPLE, що акторка заробила на платформі «більше семизначних цифр» за перший тиждень.

52-річна Елізабет «дійсно робить собі ім'я» на OnlyFans, продовжує інсайдер, зазначаючи, що опублікований нею контент не містить повної оголеності.

«Вона дуже рада, що тепер може взяти ситуацію під контроль і спілкуватися зі своїми шанувальниками», — додає джерело.

Раніше видання PEOPLE дізналося, що 16 квітня, в день офіційного запуску її облікового запису OnlyFans, Елізабет також тихо подала на розлучення із Саймоном Борхертом, своїм чоловіком з 2021 року.

«Тепер, коли вона самотня, вона хоче мати трохи більше свободи та бути дикою», — сказало тоді джерело, назвавши розрив «досить свіжим».