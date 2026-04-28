Модель OnlyFans з Одеси відбилась в суді від податкових нарахувань на 8 млн грн

Адвокати Василь Кісіль і Партнери успішно захистили модель OnlyFans у податковому спорі на суму близько 8 млн грн. Про це йдеться у повідмленні компанії.

Деталі

Пʼятий апеляційний адміністративний суд підтримав позицію адвокатів фірми та скасував податкові повідомлення-рішення, винесені за результатами документальної позапланової невиїзної перевірки доходів моделі з Одеси.

Податковий орган спирався на інформацію з Великої Британії щодо нібито отриманих нею доходів від OnlyFans за 2021−2022 роки у розмір понад 1 млн доларів США, але суд визнав ці дані недостатніми без конкретизації транзакцій, доказів зв’язку з позивачкою та відсутності первинних документів.

Справа є показовою для практики оподаткування доходів із цифрових платформ та підкреслює важливість дотримання податковими органами стандартів доказування.