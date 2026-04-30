Турецька мережа магазинів взуття SuperStep закриває всі магазини в Україні

Турецька мережа мультибрендових магазинів взуття SuperStep закриває всі торгові точки в Україні протягом травня-червня 2026 року. Таке рішення було ухвалено після стратегічного аналізу глобальної діяльності та структури каналів збуту. Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

«Ми вирішили оптимізувати нашу бізнес-модель та перерозподілити ресурси на ті сфери, де ми бачимо вищу довгострокову ефективність…» — прокоментував генеральний директор Eren Retail Group в Україні Зафер Озбай.

Він підкреслив, що цей крок є частиною глобальної оптимізації діяльності компанії та не пов'язаний із ринковим потенціалом України.

Попри закриття SuperStep, магазини Lacoste, які належать до мережі, продовжують діяльність у звичайному режимі. Наприкінці квітня в країні працює 12 магазинів цього бренду, 9 із яких розташовані у Києві, а також по одному в Одесі, Дніпрі та Львові.

За даними RAU, бренд SuperStep вийшов на український ринок у 2015 році та пропонував продукцію світових виробників. Станом на кінець квітня 2026 року в мережі залишилося шість магазинів у великих містах України та онлайн-платформа.

На місця, що звільняються, вже заходять інші гравці ринку. Наприклад, у столичному ТРЦ Respublika Park площу SuperStep зайняв бренд Puma з новою концепцією Field of play. Також можливість розширення на колишніх площах мережі розглядає компанія New Balance у ТРЦ Gulliver, де площа об'єкта може скласти понад 300 кв. м.