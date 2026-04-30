VW представив найдешевший електрокар: чи зможе він конкурувати з BYD (фото)

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 квітня 2026, 9:44

VW представив найдешевший електрокар: чи зможе він конкурувати з BYD (фото)

Volkswagen 29 квітня офіційно презентував електромобіль ID.Polo — перший з нової лінійки доступних електрокарів концерну з початковою ціною від €25 000. Про це пише Financial Times.

Volkswagen 29 квітня офіційно презентував електромобіль ID.

Що відомо про авто

Габарити моделі становлять 4053×1816×1530 мм при колісній базі 2600 мм, а об'єм багажника сягає 441 літра. Споряджена маса починається приблизно від 1,56 тонни залежно від батареї.

Нове авто отримало мінімалістичний дизайн із вузькими передніми фарами, які об'єднує світлодіодна смуга. Це відповідає новій дизайнерській мові бренду Volkswagen Pure Positive.

Новинка буде доступна одразу в кількох варіантах потужності: 116, 135 і 211 к.с. На старті пропонуються дві батареї — на 37 кВт·год та 52 кВт·год. Молодша підтримує зарядку до 90 кВт, старша — до 105 кВт. Усі версії мають передній привід.

Читайте також: В Україні з'явиться офіційний дистриб'ютор BYD

Базова версія Trend отримає запас ходу до 329 км, тоді як дорожчі комплектації з більшою батареєю зможуть проїжджати до 455 км на одному заряді. Продажі почнуться вже в середині липня, а пізніше до гами приєднається спортивна модифікація GTI потужністю 226 к.с.

Volkswagen ID. Polo також отримав функцію Vehicle-to-Load, яка дозволяє використовувати авто як джерело енергії для зовнішніх пристроїв потужністю до 3,6 кВт — наприклад, для зарядки електровелосипедів чи гаджетів.

У базове оснащення входять системи допомоги водію, світлодіодна оптика, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм і мультимедійна система з екраном на 13 дюймів. У дорожчих версіях доступні адаптивний круїз-контроль, камера заднього виду, бездротова зарядка смартфона та підтримка Apple CarPlay і Android Auto.

Топова комплектація Style додає матричні фари IQ.Light, підсвічування кузова й салону, підігрів керма та сидінь, а також двозонний клімат-контроль. Окремо можна замовити преміальну аудіосистему Harman Kardon.

Volkswagen також врахував критику користувачів і повернув фізичні елементи керування для регулювання гучності та склопідйомників, відмовившись від повністю сенсорного управління в цих функціях.

Конкуренція з BYD?

BYD Dolphin Surf з урахуванням усіх мит коштує в Німеччині від €23 000 — на €2000 дешевше за базовий ID.Polo і на €10 000 дешевше за реально доступну зараз версію.

На внутрішньому ринку Китаю за $25 000 можна обирати з понад 200 моделей електромобілів і гібридів, а BYD Dolphin там починається від $9000.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

kadaad1988
kadaad1988
30 квітня 2026, 10:59
Кто не дурак купит фольц.
Новини по темі
Всі новини
