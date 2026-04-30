VW представив найдешевший електрокар: чи зможе він конкурувати з BYD (фото)

Габарити моделі становлять 4053×1816×1530 мм при колісній базі 2600 мм, а об'єм багажника сягає 441 літра. Споряджена маса починається приблизно від 1,56 тонни залежно від батареї.

Нове авто отримало мінімалістичний дизайн із вузькими передніми фарами, які об'єднує світлодіодна смуга. Це відповідає новій дизайнерській мові бренду Volkswagen Pure Positive.

Новинка буде доступна одразу в кількох варіантах потужності: 116, 135 і 211 к.с. На старті пропонуються дві батареї — на 37 кВт·год та 52 кВт·год. Молодша підтримує зарядку до 90 кВт, старша — до 105 кВт. Усі версії мають передній привід.

Базова версія Trend отримає запас ходу до 329 км, тоді як дорожчі комплектації з більшою батареєю зможуть проїжджати до 455 км на одному заряді. Продажі почнуться вже в середині липня, а пізніше до гами приєднається спортивна модифікація GTI потужністю 226 к.с.

Volkswagen ID. Polo також отримав функцію Vehicle-to-Load, яка дозволяє використовувати авто як джерело енергії для зовнішніх пристроїв потужністю до 3,6 кВт — наприклад, для зарядки електровелосипедів чи гаджетів.

У базове оснащення входять системи допомоги водію, світлодіодна оптика, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм і мультимедійна система з екраном на 13 дюймів. У дорожчих версіях доступні адаптивний круїз-контроль, камера заднього виду, бездротова зарядка смартфона та підтримка Apple CarPlay і Android Auto.

Топова комплектація Style додає матричні фари IQ.Light, підсвічування кузова й салону, підігрів керма та сидінь, а також двозонний клімат-контроль. Окремо можна замовити преміальну аудіосистему Harman Kardon.

Volkswagen також врахував критику користувачів і повернув фізичні елементи керування для регулювання гучності та склопідйомників, відмовившись від повністю сенсорного управління в цих функціях.

Конкуренція з BYD?

BYD Dolphin Surf з урахуванням усіх мит коштує в Німеччині від €23 000 — на €2000 дешевше за базовий ID.Polo і на €10 000 дешевше за реально доступну зараз версію.

На внутрішньому ринку Китаю за $25 000 можна обирати з понад 200 моделей електромобілів і гібридів, а BYD Dolphin там починається від $9000.