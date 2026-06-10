Новий учасник InvestMarket від «Мінфін» — фонд S1 Plaza Позняки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 червня 2026, 12:46

Новий учасник InvestMarket від «Мінфін» — фонд S1 Plaza Позняки

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» з’явилась нова інвестиційна пропозиція — від фонду S1 Plaza Позняки. Ви можете стати співвласником торговельного центру в Києві та отримувати до 10,4% річних у доларах.

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» з’явилась нова інвестиційна пропозиція — від фонду S1 Plaza Позняки.

Фонд S1 Plaza Позняки — це недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд, що інвестує в нерухомість, корпоративні права та цінні папери. Прибуток фонду формується за рахунок збільшення вартості його активів (капіталізації) впродовж строку будівництва, а також за рахунок операцій із цінними паперами.

Що пропонує S1 Plaza Позняки

S1 Plaza Позняки пропонує приватним інвесторам стати співвласниками торговельного центру на Позняках у Києві та отримувати щомісячний дохід із прив’язкою до валюти. При цьому інвестору не потрібно самостійно керувати об'єктом — це робить професійна команда.

Торговельний центр наразі перебуває на етапі будівництва. Він зводиться в густонаселеному житловому районі з високим трафіком — поряд зі станцією метро «Позняки».

На сьогодні вже понад 60% площ торговельного центру заброньовано провідними міжнародними та українськими мережами.

S1 Plaza Позняки — це квиток у світ інвестицій для людей, які раніше не мали достатньо капіталу або досвіду, щоб почати заробляти на дохідній нерухомості.

Умови для інвестора

Завдяки низькому порогу входу долучитися до проєкту можуть як інвестори зі сформованим портфелем, так і інвестори початківці.

Які умови пропонує фонд:

✔️ мінімальна сума інвестиції — від 1 000 грн, наступні вклади — від 100 грн;

✔️ прогнозована дохідність — 10,4% річних у доларах;

✔️ регулярні щомісячні виплати у валюті;

✔️ керування активом здійснює професійна команда.

У разі якщо ви захочете вийти з інвестиції, фонд S1 REIT може викупити вашу частку в дохідній нерухомості того ж дня за ринковою вартістю та без комісії. Також передбачена можливість самостійного продажу сертифікатів на вторинному ринку.

Порядок дій для інвестора

Щоб стати співвласником торговельного центру на Позняках через фонд S1 REIT:

  1. Заповніть заявку онлайн або через менеджера

  2. Оберіть кількість сертифікатів

  3. Пройдіть верифікацію акаунту

  4. Підпишіть документи в зручний спосіб

  5. Поповніть рахунок і починайте отримувати дохід

Дізнайтеся більше про умови входу та з’ясуйте важливі для вас деталі напряму в представників фонду — залиште заявку на безкоштовну консультацію.

📲ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» є також інші інвестиційні пропозиції від фонду S1 REIT: інвестування в дохідні будинки — Standard One Obolon та Standard One ВДНГ, перший Build-to-Rent об'єкт S1. Переходьте на сайт, щоб дізнатися більше про умови інвестування в ці проєкти.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами