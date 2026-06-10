Новий учасник InvestMarket від «Мінфін» — фонд S1 Plaza Позняки

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» з’явилась нова інвестиційна пропозиція — від фонду S1 Plaza Позняки. Ви можете стати співвласником торговельного центру в Києві та отримувати до 10,4% річних у доларах .

Фонд S1 Plaza Позняки — це недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд, що інвестує в нерухомість, корпоративні права та цінні папери. Прибуток фонду формується за рахунок збільшення вартості його активів (капіталізації) впродовж строку будівництва, а також за рахунок операцій із цінними паперами.

Що пропонує S1 Plaza Позняки

S1 Plaza Позняки пропонує приватним інвесторам стати співвласниками торговельного центру на Позняках у Києві та отримувати щомісячний дохід із прив’язкою до валюти. При цьому інвестору не потрібно самостійно керувати об'єктом — це робить професійна команда.

Торговельний центр наразі перебуває на етапі будівництва. Він зводиться в густонаселеному житловому районі з високим трафіком — поряд зі станцією метро «Позняки».

На сьогодні вже понад 60% площ торговельного центру заброньовано провідними міжнародними та українськими мережами.

S1 Plaza Позняки — це квиток у світ інвестицій для людей, які раніше не мали достатньо капіталу або досвіду, щоб почати заробляти на дохідній нерухомості.

Умови для інвестора

Завдяки низькому порогу входу долучитися до проєкту можуть як інвестори зі сформованим портфелем, так і інвестори початківці.

Які умови пропонує фонд:

✔️ мінімальна сума інвестиції — від 1 000 грн, наступні вклади — від 100 грн;

✔️ прогнозована дохідність — 10,4% річних у доларах;

✔️ регулярні щомісячні виплати у валюті;

✔️ керування активом здійснює професійна команда.

У разі якщо ви захочете вийти з інвестиції, фонд S1 REIT може викупити вашу частку в дохідній нерухомості того ж дня за ринковою вартістю та без комісії. Також передбачена можливість самостійного продажу сертифікатів на вторинному ринку.

Порядок дій для інвестора

Щоб стати співвласником торговельного центру на Позняках через фонд S1 REIT:

Заповніть заявку онлайн або через менеджера Оберіть кількість сертифікатів Пройдіть верифікацію акаунту Підпишіть документи в зручний спосіб Поповніть рахунок і починайте отримувати дохід

Дізнайтеся більше про умови входу та з’ясуйте важливі для вас деталі напряму в представників фонду — залиште заявку на безкоштовну консультацію.

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У каталозі InvestMarket від «Мінфін» є також інші інвестиційні пропозиції від фонду S1 REIT: інвестування в дохідні будинки — Standard One Obolon та Standard One ВДНГ, перший Build-to-Rent об'єкт S1. Переходьте на сайт, щоб дізнатися більше про умови інвестування в ці проєкти.