У середу, 10 червня, на українських АЗС подешевшала більшість видів пального та автогаз. Водночас бензин марки А-92 незначно зріс у ціні. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
10 червня 2026, 14:17
Ціни на пальне 10 червня: дизель подешевшав майже на гривню
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Середні ціни на пальне по Україні на 10 червня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 5 копійок до 79,31 грн/л;
- Бензин А-95 подешевшав на 11 копійок до 75,34 грн/л;
- Бензин А-92 подорожчав на 2 копійки до 69,68 грн/л;
- Дизельне пальне подешевшало на 94 копійки до 83,47 грн/л;
- Автомобільний газ подешевшав на 20 копійок до 45,30 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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