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10 червня 2026, 16:54

В’їзд на китайських автомобілях до США можуть заборонити навіть туристам

Двоє представників Демократичної партії від штату Мічиган запропонували новий законопроєкт під назвою Protecting America from Chinese Cars Act, який має на меті обмежити потрапляння китайських підключених автомобілів (транспортні засоби, які оснащені вбудованими пристроями для бездротового виходу в інтернет та здатні обмінюватися даними з іншими пристроями, мережами та системами) на територію США. Про це пише Сarscoops.

Двоє представників Демократичної партії від штату Мічиган запропонували новий законопроєкт під назвою Protecting America from Chinese Cars Act, який має на меті обмежити потрапляння китайських підключених автомобілів (транспортні засоби, які оснащені вбудованими пристроями для бездротового виходу в інтернет та здатні обмінюватися даними з іншими пристроями, мережами та системами) на територію США.

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Що відомо про заборону

Ініціатива стосується не лише імпорту, а й транспортних засобів, які можуть в'їжджати до країни через Канаду та Мексику.

Законопроєкт був представлений на конференції Mackinac Policy Conference конгресвумен Гейлі Стівенс та сенаторкою Еліссою Слоткін.

За їхніми словами, документ має закрити прогалини, які дозволяють китайським автомобілям потрапляти на американський ринок через сусідні країни.

Особливу увагу автори законопроєкту звертають на Канаду та Мексику. У заяві зазначається, що Канада активно приймає китайські електромобілі, а в Мексиці китайські бренди вже займають близько 15% автомобільного ринку.

Під дію нових обмежень можуть потрапити не лише автомобілі, вироблені або розроблені в Китаї. Законопроєкт також поширюється на транспортні засоби компаній, у яких китайські структури володіють понад 15% акцій.

Це може створити проблеми для низки міжнародних виробників. Зокрема, Geely контролює близько 78,7% акцій Volvo, а також володіє понад 20% Polestar. Через це автомобілі цих брендів теоретично можуть опинитися серед моделей, на які поширюватимуться нові правила.

Раніше Volvo вже зіткнулася зі схожими обмеженнями в межах правил, ухвалених ще за адміністрації Джо Байдена щодо підключених автомобілів із Китаю та росії. Водночас компанія отримала спеціальний дозвіл, який дозволив уникнути заборони на продаж та використання її технологій у США.

Однією з найбільш резонансних норм нового законопроєкту є заборона на в'їзд до США громадян Канади та Мексики на китайських автомобілях. За словами Елісси Слоткін, обмеження стосуватимуться навіть короткострокових поїздок. Вона назвала китайські автомобілі «пакетами стеження на колесах», які здатні визначати місцеперебування водіїв, збирати відеодані та картографувати чутливі об'єкти інфраструктури, включно з військовими об'єктами.

Водночас законопроєкт передбачає можливість отримання спеціальних дозволів для окремих автомобілів. Однак такі винятки мають надаватися лише за суворих умов із контролем та наглядом з боку Конгресу США.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
10 червня 2026, 17:42
#
Так нужно в Европе и у нас.
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