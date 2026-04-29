29 квітня 2026, 17:51

В Укренерго заговорили про підвищення тарифів на електроенергію

Укренерго може звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг із проханням переглянути тариф на передачу електроенергії у разі вичерпання коштів на розрахунки з виробниками відновлюваної енергії. Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко,інформує «Інтерфакс-Україна».

Укренерго може звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг із проханням переглянути тариф на передачу електроенергії у разі вичерпання коштів на розрахунки з виробниками відновлюваної енергії.

Дефіцит коштів

В «Укренерго» попереджають про наближення дефіциту коштів, необхідних для розрахунків із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Як зазначив Зайченко, наявні ресурси ще не вичерпані, однак уже перебувають на критичному рівні.

За його словами, після повного використання цих коштів компанія поінформує учасників ринку та звернеться до регулятора з ініціативою перегляду чинного тарифу на передачу електроенергії.

Очільник «Укренерго» уточнив, що йдеться не лише про промислову відновлювану генерацію, а й про домогосподарства з сонячними електростанціями, оскільки всі відповідні виплати фінансуються з одного джерела — тарифу на передачу електроенергії.

Нагадаємо

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед цим підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Qwerty1999
Qwerty1999
29 квітня 2026, 18:05
Зелений тариф в Україні для приватних сонячних електростанцій (СЕС) на 2026 рік становить
приблизно 12,2−12,38 євроцента/кВт·год (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію
у 2025−2029 роках. У гривневому еквіваленті це близько 6,04−6,12 грн/кВт·год.

Тариф прив’язаний до євро та гарантований державою до 2030−2034 років.

Тому держава купує у фізосіб по 6,04−6,12 грн/кВт·год та їм же продає вже по 4,32 грн/кВт·год
і тому бажає підняти всім іншим ціну, хоча атомна є/є коштує значно меньше 4,32 грн/кВт·год.
lider2000
lider2000
29 квітня 2026, 18:17
Даешь по 10грн? Терпильі все стерпят.
