В Укренерго заговорили про підвищення тарифів на електроенергію

Укренерго може звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг із проханням переглянути тариф на передачу електроенергії у разі вичерпання коштів на розрахунки з виробниками відновлюваної енергії. Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко, інформує «Інтерфакс-Україна».

Дефіцит коштів

В «Укренерго» попереджають про наближення дефіциту коштів, необхідних для розрахунків із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Як зазначив Зайченко, наявні ресурси ще не вичерпані, однак уже перебувають на критичному рівні.

За його словами, після повного використання цих коштів компанія поінформує учасників ринку та звернеться до регулятора з ініціативою перегляду чинного тарифу на передачу електроенергії.

Очільник «Укренерго» уточнив, що йдеться не лише про промислову відновлювану генерацію, а й про домогосподарства з сонячними електростанціями, оскільки всі відповідні виплати фінансуються з одного джерела — тарифу на передачу електроенергії.

Читайте також: Українців змусять встановити дома другий лічильник електроенергії: кого це стосується

Нагадаємо

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед цим підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.