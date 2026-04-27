Українців змусять встановити дома другий лічильник електроенергії: кого це стосується

Власникам приватних будинків нагадали правила обліку електроенергії. В одних випадках вистачає стандартного приладу, в інших доведеться ставити окремий лічильник, інакше світять штрафи. Про це пише Експерт.

Що відомо

Базове правило в Україні просте: одна адреса, один будинок, один лічильник. Цього достатньо, поки електроенергія йде винятково на побутові потреби — освітлення, побутова техніка, обігрів.

Кількість будівель на ділянці значення не має. Житловий будинок, літня кухня, гараж, господарські приміщення можна підключати до одного приладу обліку, якщо власник користується ними для себе. Енергетики наголошують, що додатковий лічильник для звичайного домогосподарства не потрібен.

Ситуація змінюється, щойно електрика починає приносити дохід. Магазин у прибудові, майстерня, перукарня, офіс або будь-яка інша підприємницька діяльність автоматично переводять частину споживання у непобутову категорію. Саме тоді власника зобов’язують встановити другий прилад обліку.

Причина суто грошова. Тарифи для бізнесу й населення відрізняються, і зазвичай комерційний обходиться дорожче. Енергокомпанії хочуть бачити чітку межу — де власник просто кип’ятить чайник, а де заробляє гроші.

Тим, хто працює з дому за ноутбуком, панікувати не варто. Віддалена робота сама собою не вимагає окремого приладу. А от поява професійного обладнання, виробничих потужностей чи повноцінного бізнесу під одним дахом із житлом уже міняє статус споживача.

Логіка проста. Якщо електрика йде на прибуток, її облік мають вести окремо. Інакше до додаткових витрат додадуться ще й питання від контролюючих органів.