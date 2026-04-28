«Toyota плюс Tesla»: китайський гігант Chery розкрив амбітну стратегію глобальної експансії

Китайський автовиробник Chery, найбільший експортер автомобілів у країні, орієнтується одразу на два дуже різні приклади — Toyota і Tesla — у своїй стратегії розширення в Європі та за її межами. Про це в інтерв'ю агентству Reuters заявив голова компанії Інь Тун’юе.

Експансія в Європу та нові потужності

Chery розглядає можливість розширення виробничих потужностей у Барселоні (Іспанія), де компанія вже має спільне підприємство. Також вона шукає нові можливості для спільного використання виробничих майданчиків із європейськими автовиробниками.

Заснована у 1996 році на березі річки Янцзи, Chery випустила свій перший автомобіль у 1999-му. Спочатку бренд називався Cheery і позиціонувався як доступний і «життєрадісний» виробник бюджетних авто. Сьогодні компанія бачить себе в одному ряду з Toyota — символом якості — та Tesla, яка асоціюється з інноваціями.

Нова стратегія

«Ми називаємо нашу стратегію «подвійне T» — «Toyota плюс Tesla», — сказав голова Chery на глобальній штаб-квартирі Chery у місті Уху на сході Китаю.

Це означає виробництво автомобілів, які поєднують високу якість для довгострокової довіри клієнтів і передові технології, що приваблюють молодших покупців, пояснив він.

Chery разом із конкурентами BYD та Geely є частиною хвилі китайських брендів, які активно змінюють світовий автопром завдяки доступним і технологічно просунутим електромобілям. Автосалон у Китаї, який цього року проходить у Пекіні, нині є найбільшим у світі.

Читайте також: В Україні з'явиться офіційний дистриб'ютор BYD

Минулого року Chery продала 2,8 мільйона автомобілів, що майже на 8% більше, ніж роком раніше. У Іспанії компанія виробляє авто під брендом Ebro у партнерстві з місцевим підприємством на колишньому заводі Nissan у Барселоні.

«Зараз усе йде дуже добре», — зазначив Інь, додавши, що Chery хоче розширити виробництво в Барселоні і потенційно експортувати авто на інші ринки.

Водночас він визнав, що масовий експорт автомобілів з однієї країни до інших є нежиттєздатним у довгостроковій перспективі. Тому компанія планує локалізувати виробництво та активно шукає партнерства з європейськими автовиробниками для спільного використання заводів.

«Ми можемо ділитися прибутками, ми можемо ділитися моделями», — сказав він про можливі угоди.

Глобальне зростання

Продажі Chery у світі різко зросли за останні роки — майже вчетверо з 2020 по 2025 рік. Водночас компанія все ще поступається китайському конкуренту BYD, який продав 4,6 млн авто у 2025 році й став п’ятим автовиробником світу за обсягами.

У 2023 році Chery запустила два міжнародні бренди — Omoda та Jaecoo. Минулого року їхні спільні продажі склали 380 тисяч авто, а компанія ставить мету — 1 мільйон продажів до 2027 року.

На бізнес-саміті в Уху, який відбувся нещодавно, взяли участь близько 4 000 осіб, включно з міжнародними дилерами та постачальниками.

Особливо добре продається SUV Jaecoo 7 — він навіть став найпопулярнішим автомобілем у Великій Британії у березні.

Бренди Chery здебільшого орієнтовані на SUV: з 2,8 мільйона проданих авто 2,3 мільйона — це кросовери. Зараз компанія також розробляє компактніші моделі, щоб розширити лінійку.

За словами Іня, це частина глобальної стратегії, адже китайські покупці традиційно віддають перевагу великим авто, на відміну від європейців.

Читайте також: Китайські автовиробники наступають: BYD очолив світовий рейтинг EV

Прогноз для ринку: виживуть лише найсильніші

Як і інші китайські виробники, Chery працює в умовах жорсткої цінової конкуренції на внутрішньому ринку, де діє понад 100 брендів. Проте керівник компанії вважає, що найближчим часом ринок очікує неминуча консолідація.

«За кілька років виживуть і залишаться сильними лише одиниці. Цей процес уже починається», — сказав він.