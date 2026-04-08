8 квітня 2026, 16:37

Китайські автовиробники наступають: BYD очолив світовий рейтинг EV

BYD зараз є найбільшим у світі виробником електромобілів, з 2,56 мільйонами поставок у період з серпня 2024 року по серпень 2025 року. Це значно випереджає Geely та Tesla, що підкреслює, як швидко змінюється світовий рейтинг лідерів електромобілів. Про це повідомляє visualcapitalist.

Рейтинг провідних світових виробників електромобілів

BYD окремо стоїть на вершині, постачаючи понад 2,5 мільйона електромобілів за цей період. Geely посідає друге місце, а Tesla — третє, що показує, що глобальні перегони електромобілів більше не є змаганням двох гігантів.

Як BYD став найбільшим у світі виробником електромобілів

Відрив BYD від решти компаній є значним. Його 2,56 мільйона поставок майже вдвічі перевищили загальний показник Geely та значно перевищили 985 000 поставок Tesla, що закріпило його позицію світового лідера з виробництва електромобілів за минулий рік.

У рейтингу також підкреслюється глибина виробництва в Китаї. Окрім BYD та Geely, до першої десятки потрапили SAIC, Changan та Chery. Сильний внутрішній попит, масштабне виробництво та тісна інтеграція ланцюгів поставок допомогли китайським автовиробникам розширюватися швидше, ніж багатьом західним конкурентам.

Потужність електромобілів Китаю виходить на світовий ринок

Домінуюче становище Китаю в рейтингу виходить за рамки внутрішнього успіху. Китайські виробники електромобілів дедалі частіше експортують їх на ринки по всьому світу, поглиблюючи вплив країни на чисті технології. Їхня присутність особливо сильна в деяких частинах Латинської Америки та Азії.

Джерело: Мінфін
