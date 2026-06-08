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8 червня 2026, 9:27

Українцям можуть змінити правила оплати мобільного зв’язку: що пропонують оператори

В Україні обговорюють новий формат мобільного зв’язку, за якого абоненти платитимуть лише за фактично використані послуги. Якщо зміни запровадять, вони можуть торкнутися мільйонів користувачів Київстар, Vodafone та lifecell, пише видання Експерт.

В Україні обговорюють новий формат мобільного зв’язку, за якого абоненти платитимуть лише за фактично використані послуги.

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Що зміниться для клієнтів

Йдеться про модель тарифікації без фіксованої щомісячної абонентської плати. У такому випадку користувачі оплачуватимуть лише дзвінки, SMS та мобільний інтернет, якими реально скористалися.

Наразі більшість тарифів українських операторів побудовані на щомісячній передплаті. Нова система може бути цікавою насамперед для людей, які рідко користуються мобільним зв’язком і не хочуть платити за невикористані хвилини чи гігабайти.

Подібні prepaid-тарифи вже працюють у низці європейських країн. При цьому абоненти зберігають доступ до мереж 4G та 5G без обов’язкової місячної підписки.

За інформацією джерел ринку, жоден із трьох найбільших мобільних операторів поки офіційно не підтвердив підготовку таких тарифів. Водночас експерти звертають увагу на останні кроки компаній у боротьбі за клієнтів.

Зокрема, Vodafone у травні 2026 року представив тариф за 175 гривень на місяць, який став одним із найдоступніших у його лінійці. Київстар оновив популярні пакети послуг, збільшивши обсяг трафіку та кількість хвилин без підвищення вартості.

lifecell продовжує активно працювати з абонентами, які переходять до мережі через послугу перенесення номера. У травні 2026 року оператор повідомив про залучення мільйонного користувача через систему MNP.

Експерти припускають, що саме lifecell може одним із перших запропонувати новий формат обслуговування, якщо регулятор дозволить запуск таких тарифних моделей.

Економія коштів

Для абонентів зміни можуть означати економію коштів. Зараз мінімальні тарифи операторів коливаються приблизно від 70 до 175 гривень на місяць. За нової моделі люди, які мало користуються мобільним зв’язком, потенційно зможуть витрачати значно менше.

Разом із тим аналітики попереджають, що оператори можуть компенсувати відмову від абонплати підвищенням вартості окремих послуг, зокрема хвилин розмов або мобільного інтернету.

Також на ринок продовжують впливати воєнні умови, витрати на резервне живлення мереж та відновлення інфраструктури. Тому навіть за нових правил загальний рівень доходів операторів навряд чи суттєво зменшиться.

Наразі конкретних рішень щодо впровадження нової моделі немає. Обговорення тривають на рівні профільних асоціацій та регулятора, а можливі зміни, за попередніми оцінками, можуть набути чинності не раніше 2027 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+36
JWT
JWT
8 червня 2026, 10:00
#
> Для абонентів зміни можуть означати економію коштів.

АХАХА, дякую, розсмішили. Провайдери зв’язку ніколи не підуть на зменшення прибутків.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
8 червня 2026, 10:53
#
Как сказать. Конкуренция жесткая и каждому оператору лучше иметь больше абонентов. Например я мало пользуюсь услугами Водофона и у меня до сих пор тариф 3 гр. в день, если я звоню и никакой предоплаты. В год мне это обходится гривень в 60. У нашей мамы такого плана тариф от Киевстар. Пополняю раз в год на 35 гривень. Киевстар для пенсионеров сделал тариф 220 гр в который входит и домашний, и мобильный интернет, Киевстар Т В полный пакет, звонки на номера других операторов, бесплатный Киевстар да еще и с роумингом за границу.
+
+25
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
8 червня 2026, 10:54
#
Скоріше стали помічати, що багато абонентів забили оплачувати 28-денні пакети. Краще трошки заробити, ніж нічого не заробити.
+
+25
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
8 червня 2026, 10:49
#
Можна було б нагадати, що раніше всі тарифи такими й були, ні?

Щодо цієї дичі із постійними зростаннями вартості 28-денних тарифів із докидуванням непотрібних смс-ок та гігабайтів — просто перестав оплачувати, купую окремо інтернет-пакет. Дзвонити можна через whatsapp чи viber, бонусом йде краща якість звʼязку.
+
+27
spamer4life
spamer4life
8 червня 2026, 11:04
#
Пакети ростуть, але реальної користі від них все менше і менше — дані можна отримувати через WiFi, а двонити через месенджери. SMS — це взагалі архаїзм за який можна попасти га 25 грн за 100 шт. Нахіба мені ті 100 смс?
+
0
JWT
JWT
8 червня 2026, 11:10
#
Щоб активувати iMessage за 10грн за міжнародне SMS :D
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