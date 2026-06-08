Українцям можуть змінити правила оплати мобільного зв’язку: що пропонують оператори

В Україні обговорюють новий формат мобільного зв’язку, за якого абоненти платитимуть лише за фактично використані послуги. Якщо зміни запровадять, вони можуть торкнутися мільйонів користувачів Київстар, Vodafone та lifecell, пише видання Експерт.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що зміниться для клієнтів

Йдеться про модель тарифікації без фіксованої щомісячної абонентської плати. У такому випадку користувачі оплачуватимуть лише дзвінки, SMS та мобільний інтернет, якими реально скористалися.

Наразі більшість тарифів українських операторів побудовані на щомісячній передплаті. Нова система може бути цікавою насамперед для людей, які рідко користуються мобільним зв’язком і не хочуть платити за невикористані хвилини чи гігабайти.

Подібні prepaid-тарифи вже працюють у низці європейських країн. При цьому абоненти зберігають доступ до мереж 4G та 5G без обов’язкової місячної підписки.

За інформацією джерел ринку, жоден із трьох найбільших мобільних операторів поки офіційно не підтвердив підготовку таких тарифів. Водночас експерти звертають увагу на останні кроки компаній у боротьбі за клієнтів.

Зокрема, Vodafone у травні 2026 року представив тариф за 175 гривень на місяць, який став одним із найдоступніших у його лінійці. Київстар оновив популярні пакети послуг, збільшивши обсяг трафіку та кількість хвилин без підвищення вартості.

lifecell продовжує активно працювати з абонентами, які переходять до мережі через послугу перенесення номера. У травні 2026 року оператор повідомив про залучення мільйонного користувача через систему MNP.

Експерти припускають, що саме lifecell може одним із перших запропонувати новий формат обслуговування, якщо регулятор дозволить запуск таких тарифних моделей.

Економія коштів

Для абонентів зміни можуть означати економію коштів. Зараз мінімальні тарифи операторів коливаються приблизно від 70 до 175 гривень на місяць. За нової моделі люди, які мало користуються мобільним зв’язком, потенційно зможуть витрачати значно менше.

Разом із тим аналітики попереджають, що оператори можуть компенсувати відмову від абонплати підвищенням вартості окремих послуг, зокрема хвилин розмов або мобільного інтернету.

Також на ринок продовжують впливати воєнні умови, витрати на резервне живлення мереж та відновлення інфраструктури. Тому навіть за нових правил загальний рівень доходів операторів навряд чи суттєво зменшиться.

Наразі конкретних рішень щодо впровадження нової моделі немає. Обговорення тривають на рівні профільних асоціацій та регулятора, а можливі зміни, за попередніми оцінками, можуть набути чинності не раніше 2027 року.