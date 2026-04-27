Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
27 квітня 2026, 9:19

В Україні лише 74 тис. бізнесменів генерують понад 10 млн грн: як змінився рейтинг за рік

74 тисячі бізнесменів, чиї компанії генерують від 10 млн грн доходу, нараховується наразі в Україні. Це п’ята частина від усіх власників компаній, які подали річну звітність — 360 тисяч бізнесменів. Лише 28% бізнесменів з переліку — жінки. За рік рейтинг виріс: 9 122 учасників вибули, водночас 15 450 додались. Про це йдеться в даних Опендатабот.

74 тисячі бізнесменів, чиї компанії генерують від 10 млн грн доходу, нараховується наразі в Україні.

Як змінився рейтинг

Чистий приріст рейтингу склав 6 328 бізнесменів. Змінилися й позиції, на своїх місцях утримався лише 21 учасник. Водночас 37% бізнесменів піднялися у рейтингу, а 42% — навпаки, втратили позиції.

Майже чверть усіх бізнесменів зареєстровані у Києві — 16 230. Наслідує Дніпропетровщина (7 204 бізнесмени) та Львівщина (5 878). Разом на ці 3 регіони припадає близько 40% усього великого бізнесу країни.

Який дохід компаній

Більшість працює у «середньому» сегменті великого бізнесу: 79% мають дохід від 10 до 100 млн грн. Ще 19% генерують від 100 млн до 1 млрд грн, і лише 2% — це справжні гіганти з обігом понад 1 млрд грн.

«Вхідний квиток» до сотні найбагатших бізнесменів країни зріс до 9,96 млрд грн у 2025 році. Це на 11% більше, ніж у 2024 році. Аби потрапити до топ-1000, потрібно щонайменше 1,5 млрд грн доходу компаній.

З моменту публікації Рейтингу бізнесменів-2025 у переліку відбулись зміни — зокрема, через актуалізацію фінзвітності. Тож десятка кращих оновилась.

Топ-10 бізнесменів

Станом на зараз, з урахуванням уточненої фінансової звітності, топ-10 бізнесменів 2026 виглядає так:

Абсолютним лідером залишається Рінат Ахметов із доходом компаній понад 843 млрд грн. Друге і третє місця займають Віталій Антонов (164 млрд грн) та Андрій Веревський (149,7 млрд грн). До десятки також входять Юрій Косюк, Володимир Костельман, Олексій Порошенко та Дмитро Фірташ. Єдина жінка у топ-10 — Світлана Івахів, яка замикає топ з доходом близько 46,9 млрд грн.

69 власників бізнесу із сотні кращих прописані в Україні. Також у переліку є представники Кіпру (7%), США та Великої Британії (по 5%), Швейцарії (4%) та інших країн, включаючи ОАЕ, Німеччину і Монако.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 3

gorobezus
gorobezus
27 квітня 2026, 9:39
Ну и не следует забывать, что доход — это выручка, а не прибыль. А 10 миллионов гривен это чуть меньше 200 тысяч ойро.
neverice
neverice
27 квітня 2026, 11:21
Маржинальність бізнесу в Україні зазвичай десь 25%. Тобто, чистий дохід — від 2 млн грн на рік, або від $50 тис. І звісно, всі вірять, що, наприклад, на всю Одеську область лише 4,4 тис бізнесменів мають більше $50 тис на рік. Чи одна тисяча на Закарпатську. Цікаво б провести кореляцію з покупками авто, щоб оцінити тінь.
dvded .
dvded .
27 квітня 2026, 12:37
Где Буткевич например, с его выручкой 250 млрд грн? Где Эпицентр? Тут явно проблема с тем на базе чего составляли этот рейтинг.
