Зарплати урядовців у травні: хто в Кабміні отримав найбільше

Заробітна плата керівників українського уряду за підсумками травня 2026 року коливалася від 109 000 до 128 000 гривень. Найбільш високооплачуваним представником Кабінету міністрів був перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики країни Денис Шмигаль. Відповідна інформація з'явилася на Урядовому порталі .

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Яку зарплатню отримували керівники

Фактично отримана прем'єр-міністром Свириденко Ю. А. заробітна плата становила 109097,44 гривні.

Нарахована заробітна плата — 141684,99 гривні, у тому числі:

посадовий оклад — 128191,19 гривні;

заробітна плата за час відрядження — 13493,80 гривні.

Фактично отримана першим віце-прем'єр-міністром України — Міністром енергетики України Шмигалем Д. А. заробітна плата становила 128933,35 гривні.

Нарахована заробітна плата — 167445,91 гривні, у тому числі:

посадовий оклад — 80962,86 гривні;

заробітна плата за час відрядження — 86483,05 гривні.

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Фактично отримана віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Качкою Т. А. заробітна плата становила 109097,45 гривні.

Нарахована заробітна плата — 141685,00 гривень, у тому числі:

посадовий оклад — 67469,05 гривні;

заробітна плата за час відрядження — 74215,95 гривні.

Фактично отримана віце-прем'єр-міністром з відновлення України — Міністром розвитку громад та територій України Кулебою О. В. заробітна плата становила 109097,44 гривні.

Нарахована заробітна плата — 141684,99 гривні, у тому числі:

посадовий оклад — 74215,95 гривні;

заробітна плата за час відрядження — 67469,04 гривні.

Фактично отримана Віце-прем'єр-міністром з гуманітарної політики України — Міністром культури України Бережною Т. В. заробітна плата становила 109097,44 гривні.

Нарахована заробітна плата — 141684,99 гривні, у тому числі:

посадовий оклад — 94763,34 гривні;

заробітна плата за час відрядження 46921,65 гривні.

Фактично отримана Державним секретарем Кабінету Міністрів України Мар'євичем К. М. заробітна плата становила 101249,08 гривні.

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Нарахована заробітна плата — 131492,32 гривні, у тому числі:

посадовий оклад — 91896,00 гривень;

надбавка за ранг — 1000,00 гривень;

надбавка за вислугу років — 20217,12 гривні;

надбавка за роботу з таємними документами — 18379,20 гривні.

Яка зарплатня в українців

У першому кварталі 2026 року середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників в Україні становила 28 885 грн.

«Мінфін» писав, що за даними Держстату, середня зарплата в Україні у квітні 2026 року сягнула 30 515 грн. За місяць вона зросла лише на 159 грн, або 0,5%. На ринку праці також зберігається глибокий дисбаланс — як у регіональному розрізі, так і між різними секторами економічної діяльності.