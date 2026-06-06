НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку на майже $30 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 1 по 5 червня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $766,49 млн. Це на $29,53 млн менше ніж минулого тижня — $796,02 мл. Про це свідчать дані НБУ .

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Динаміка інтервенцій

Зазначимо, що з початку 2026 року Нацбанк жодного разу не виходив на ринок із купівлею валюти і продав понад $18,8 млрд. Така стабільна відсутність регулятора серед покупців свідчить про наявність структурного дефіциту іноземної валюти. На сьогодні цей розрив між попитом та пропозицією повністю компенсується шляхом використання міжнародних резервів.

З початку року НБУ на міжбанку:

не купував валюту;

продав $18 834 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 червня 2026 року міжнародні резерви України становили $45,7 млрд. У травні вони зменшилися на 5,2%. Нагадаємо, на початок цього року вони були на рівні $57,3 млрд.