Євро впало до двомісячного мінімуму щодо долара: що буде з курсом в Україні

Валютна пара євро/долар пробила психологічний рівень 1,155 і оновила майже двомісячний мінімум. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Динаміку стрімкого падіння європейської валюти наочно демонструє оприлюднений аналітиком графік.

За словами експерта, наразі немає жодних сигналів для зупинки цього руху. Змінити ситуацію могло б хіба що несподівано жорстке рішення Європейського центрального банку (ЕЦБ) щодо сильнішого, ніж очікувалося, підвищення відсоткової ставки.

Чому зміцнюється американська валюта

Головним драйвером для стрибка долара та падіння євро стали свіжі макроекономічні дані зі США. Кількість нових робочих місць суттєво перевищила попередні прогнози аналітиків. Показники за минулий місяць також були значно переглянуті у бік збільшення.

Ця статистика розв'язала руки американському регулятору. Грошові ринки США миттєво відреагували на новини й тепер закладають підвищення базової ставки ФРС на наступному засіданні. На цьому тлі американські доходності різко пішли вгору — ставка за 10-річними облігаціями США сягнула позначки у 4,54%.

Що це означає для валютного ринку України

Глобальне ралі долара є дуже сильним фактором тиску та «бусту» для курсу валют в Україні. Наступного тижня вся увага фінансової спільноти буде прикута до дій вітчизняного регулятора.

«Як вчинить НБУ — чи буде він тримати євро і тягнути вгору, чи опускати євро і трохи підтягувати долар вгору — побачимо наступного тижня», — зазначає Андрій Шевчишин.

Попри відкрите питання щодо тактики Нацбанку, аналітик зазначає, що наразі всі фундаментальні фактори вказують на те, що долар продовжить зростання проти гривні.

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Прогноз

Український валютний ринок, імовірно, відреагує на п’ятничне падіння євро та зміцнення долара на світових ринках. Вже з початку тижня очікується посилення тиску на євро, тоді як долар, навпаки, може продовжити зростання. Потенційна стабілізація можлива в середу на тлі публікації даних з інфляції у США та прес-конференції ЄЦБ.

На цьому тлі внутрішня активність на ринку залишатиметься низькою. Водночас існує ризик зростання попиту на готівковий долар з боку населення через його укріплення на глобальному ринку. Однак цьому може перешкоджати обмежена гривнева ліквідність, а також очікування надходження міжнародної фінансової допомоги.

У базовому сценарії Шевчишин прогнозує, що:

готівковий долар перебуватиме в діапазоні 44,25−44,75 грн,

готівковий євро — 51,25−51,75 грн.

Окремим фактором залишається позиція НБУ. Регулятор може як утримувати євро на поточних рівнях із подальшим посиленням долара до 45 грн, так і допустити одночасне зниження євро та зростання долара. Наразі, за словами аналітика, більш імовірним виглядає саме сценарій одночасного ослаблення євро та зміцнення долара.

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