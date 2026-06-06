Біткоїн обвалився нижче $60 000 уперше після перемоги Трампа

Біткоїн упав нижче психологічної позначки у $60 000 уперше з жовтня 2024 року. Перша криптовалюта продовжує стрімко втрачати статус «улюбленця ринку», який вона здобула після переобрання президента США Дональда Трампа, перетворюючись на жертву швидких змін у сегменті спекулятивних інвестицій. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У п'ятницю, 5 червня, найбільша за капіталізацією криптовалюта просіла на 7% — до $59 101. Відтоді як у жовтні минулого року біткоїн оновив історичний максимум, піднявшись вище $126 000, він втратив вже понад половину своєї вартості. Монета коштує менше, ніж після повернення прихильного до криптоіндустрії Трампа у Білий дім.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $60 915. За останюю добу актив втратив 1,93%, а за тиждень 16,89%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також втратили у ціні. При цьому за останні 24 години найбільше падіння у Ethereum (-6,42%) та Solana (-5,57%).

Причини падіння

Ця хвиля падіння зумовлена одразу кількома факторами:

відтоком капіталу зі спотових біткоїн-ETF,

черговим загостренням геополітичної напруги,

дедалі більшими сумнівами щодо стабільності ключових джерел попиту на ринку.

Зокрема, у центрі загальної тривоги опинилася компанія Strategy Майкла Сейлора, яка підігрівала попереднє бичаче ралі своїми масштабними закупівлями біткоїна. Інвестори почали критично оцінювати модель формування корпоративних резервів у цифрових активах після того, як цього тижня компанія розкрила інформацію про рідкісний факт продажу своїх монет.

Загальна ситуація на ринку також стає менш сприятливою для криптосектору. Протягом більшої частини останнього десятиліття криптовалюти посідали привілейоване становище серед ризикових активів.

Сьогодні ж капітал, який раніше майже автоматично перетікав у крипту, розпорошується між ширшим спектром спекулятивних інструментів, тоді як сфера штучного інтелекту (ШІ) перехопила увагу як новий головний технологічний тренд.

«Дуже довго криптовалюта була тим самим „гарячим“ інструментом, яким марили і Кремнієва долина, і великі інституційні інвестори. Але штучний інтелект витіснив її. Усе просто: ШІ замінив крипту у статусі головного інвестиційного тренду», — зазначив Майкл Антонеллі, ринковий стратег компанії Baird.

Акції компаній із сектору ШІ стали домінантним драйвером зростання на ринку, що суттєво знизило привабливість біткоїна. Крім того, роздрібні інвестори зараз масово вкладають гроші в короткострокові опціони та ринки прогнозів.

Навіть усередині самої індустрії цифрових активів стейблкоїни та так звані безстрокові ф'ючерси перетягують на себе увагу, яка в попередніх циклах зазвичай діставалася біткоїну.

Читайте також: Крипта падає, але не вся: які монети виросли

Ефект Трампа

Нинішній спад відбувається в момент, який мав би стати тріумфальним для криптоіндустрії.

Адміністрація Трампа допомогла сектору здобути чимало перемог, за які галузь боролася майже десять років: лояльний президент, більш прихильні регулятори, визнання з боку інституційних інвесторів та законодавча база, яка все чіткіше трактує цифрові активи як постійну складову фінансової системи. Проте замість того, щоб спровокувати нову хвилю попиту, ці історичні досягнення збіглися з одним із найглибших затяжних падінь біткоїна за останні роки.

Свого історичного максимуму біткоїн зафіксував за кілька днів до того, як крипторинок увійшов у фазу тривалого розпродажу, спровокованого ліквідацією маржинальних позицій на мільярди доларів, що зробило ринок вразливим.

Конфлікт навколо Ірану остаточно відбив у інвесторів апетит до ризикових активів, залишивши біткоїн за бортом, тоді як фондовий ринок стрімко зростав завдяки успіхам технологій ШІ.

Водночас нове посилення інфляційних побоювань зіграло на руку золоту, а не біткоїну, що підірвало статус останнього як надійного інструменту хеджування інфляції. А оптимістичні очікування щодо масового приходу на ринок великих інституцій поступилися місцем сумнівам: чи зможуть найбільші покупці й надалі нарощувати свої позиції тими ж темпами, на які розраховував ринок.

«Якщо золото конкурує безпосередньо з американським доларом, то біткоїн, по суті, конкурує з глобальною ліквідністю. Коли ринки дедалі більше переконуються, що високі відсоткові ставки залишатимуться з нами надовго, а вартість капіталу буде високою, інвестори цілком природно скорочують частку активів, які не приносять гарантованого відсоткового доходу», — пояснює Дін Чен, аналітик криптобіржі Bitunix.