Учені підрахували вуглецевий слід біткоїна: одна транзакція генерує майже пів тонни CO2

Одна транзакція в мережі біткоїна генерує близько 486 кілограмів вуглекислого газу (CO2). Про це свідчать результати нового дослідження , проведеного Люцернським університетом прикладних наук і мистецтв та консалтинговою компанією Swiss Economics на замовлення Федерального відомства з охорони навколишнього середовища Німеччини.

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Водночас автори звіту наголошують, що далеко не всі криптовалюти мають настільки значний вплив на довкілля.

Біткоїн проти Ethereum і PayPal

Для порівняння, одна транзакція в мережі Ethereum — другої за капіталізацією криптовалюти у світі — супроводжується викидами лише 0,003 кг CO2. Це навіть менше, ніж під час звичайного грошового переказу через популярну платіжну систему PayPal.

Чому біткоїн споживає так багато енергії?

Високий рівень викидів CO2 у мережі біткоїна безпосередньо пов'язаний із процесом майнінгу.

Для підтвердження транзакцій і створення нових монет тисячі потужних комп'ютерів по всьому світу одночасно змагаються у розв'язанні складних математичних задач. Цей безперервний процес потребує величезних обсягів електроенергії.

Натомість Ethereum майже повністю відмовився від такого енергомісткого механізму, перейшовши на алгоритм Proof-of-Stake. Завдяки цьому споживання енергії, а отже й обсяги викидів CO2 у мережі, скоротилися в рази.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що біткоїн упав нижче психологічної позначки у $60 000 уперше з жовтня 2024 року.