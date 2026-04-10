Бессент й Пауелл терміново зустрілись з банкірами після випуску нової ШІ-моделі від Anthropic

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 квітня 2026, 13:31

Бессент й Пауелл терміново зустрілись з банкірами після випуску нової ШІ-моделі від Anthropic

Керівники ключових американських банків та фінансові регулятори провели термінову зустріч для оцінки кібербезпекових ризиків, пов'язаних із новою нейромережею Mythos від компанії Anthropic. Здатність системи автономно знаходити вразливості в програмному забезпеченні та створювати експлойти для їх злому викликала побоювання щодо стабільності всієї банківської системи. Про це повідомляє Bloomberg 10 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Специфіка ШІ та загрози для фінансової системи

За даними джерел, у вівторок міністр фінансів США Скотт Бессент і голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл зустрілися з генеральними директорами найбільших банків Волл-стріт. До закритого обговорення залучили керівників Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo та Goldman Sachs. Усі ці фінансові установи мають статус системно важливих, що означає: будь-які збої в їхній операційній діяльності здатні спровокувати наслідки глобального масштабу.

Причиною екстреного зібрання стала поява нейромережі Mythos. На відміну від типових ШІ-продуктів для масового споживача, ця модель орієнтована виключно на сферу кібербезпеки та розробку програмного забезпечення. Її ключова функція — здатність за відповідним запитом знаходити критичні помилки в коді та перетворювати так звані вразливості «нульового дня» (невідомі дефекти) на готову цифрову зброю. Такий функціонал серйозно занепокоїв експертів, чия інфраструктура виявилася вразливою до подібних автоматизованих атак, які ШІ здатний генерувати в режимі реального часу з мінімальними витратами.

Зміна підходу до регулювання та закритий доступ

Цей епізод демонструє фундаментальний зсув у сприйнятті ризиків державними органами: відтепер штучний інтелект розглядається не просто як технологічний виклик, а як повноцінний каталізатор системних криз.

Сама компанія Anthropic стверджує, що попередньо консультувалася з американськими посадовцями щодо оборонного та наступального кіберпотенціалу Mythos. Наразі розробник обрав тактику обмеженого поширення свого продукту: доступ до нейромережі отримала лише вузька група великих технологічних і фінансових компаній.

Окрім банківського занепокоєння, Anthropic має серйозні проблеми з державним сектором. Компанія втягнута у судовий конфлікт із Пентагоном після того, як Міністерство оборони США визнало її такою, що становить ризик. Це Anthropic зараз намагається оскаржити в суді.

Монополізація доступу та конфлікт із Пентагоном

Конфлікт Anthropic із Пентагоном розгорівся через відмову компанії дозволити використання своїх ШІ-моделей для автономної летальної зброї та інструментів масового стеження. У відповідь оборонне відомство застосувало статус компанії, який фактично блокує використання технологій компанії у державних військових контрактах. Нещодавно американський апеляційний суд відмовився призупинити дію цього статусу, зазначивши, що інтереси військового відомства переважають над фінансовими збитками окремої компанії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами