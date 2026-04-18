Мотор-Банк виключили з переліку учасників Фонду гарантування

Із переліку учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 16 квітня 2026 року виключено АТ « Мотор-Банк ». Про це повідомляє ФГВФО.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому виключили з переліку?

16 квітня 2026 року внесено зміни до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: із переліку учасників Фонду гарантування виключено акціонерне товариство «Мотор-Банк» (реєстраційний номер учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 200 від 23.01.2008, свідоцтво № 191 від 20.08.2025, м. Київ) у зв’язку з відкликанням банківської ліцензії та ліквідацією.

Станом на 17 квітня 2026 року учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є 59 банків.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 13 квітня Національний банк України ухвалив остаточне рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії у АТ «МОТОР-БАНК». Процедура припинення діяльності відбувається паралельно з передачею залишків активів та зобов'язань установи до комерційного сектору

14 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації «Мотор-Банку» та делегував повноваження ліквідатора банку.

3 квітня 2026 року частину активів і зобов’язань «Мотор-Банку».

передали до «Асвіо Банку». Зокрема, цей банк отримав усі зобов’язання за вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОПів), а також борги перед кредиторами 6-ї та 7-ї черги — тобто перед юридичними особами, які не пов’язані з банком.