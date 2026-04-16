ЄС запускає застосунок для перевірки віку: доступ дітей до соцмереж обмежать

Європейський Союз завершив розробку спеціального застосунка для верифікації віку в інтернеті. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, підкресливши, що Брюссель переходить до активних дій для захисту неповнолітніх у цифровому просторі, повідомляє Reuters.

Як це працюватиме

Новий сервіс буде сумісний як із мобільними пристроями, так і з комп'ютерами. Для підтвердження віку користувачам необхідно буде завантажити свій паспорт або ID-картку.

Мета — створити бар'єр, який запобіжить «випадковому» потраплянню дітей на платформи з обмеженим доступом.

Розробники стверджують, що застосунок підтверджуватиме лише факт досягнення певного віку, зберігаючи анонімність особистих даних.

Контекст

Цей крок став відповіддю на досвід Австралії, яка минулого року ввела повну заборону на соцмережі для дітей. Наразі понад десять європейських країн (включаючи Велику Британію та Норвегію) уже розглядають або впроваджують вікові ліміти — зазвичай на рівні 13−16 років.

У листопаді Європарламент уже схвалив резолюцію, яка закликає встановити єдиний для всіх країн-членів ЄС поріг у 16 років для доступу до соціальних мереж. Остаточне рішення про загальноєвропейське законодавство очікується цього літа.

Читайте також: ЄС переходить на цифрову реєстрацію авто

Чи можна обійти систему

Представники Єврокомісії визнають, що систему можна обійти за допомогою VPN (як це вже масово роблять в Австралії). Проте вони наголошують, що застосунок не є інструментом тотального контролю, а слугує «потужним механізмом стримування» для захисту прав дітей.

«Цей застосунок дає батькам, вчителям і опікунам потужний інструмент для захисту дітей, адже ми не будемо миритися з компаніями, які не поважають права наших дітей», — зазначила фон дер Ляєн.