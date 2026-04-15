ЄС переходить на цифрову реєстрацію авто

Європейський Союз поступово відмовляється від паперових свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Відповідне рішення ухвалив Комітет Європарламенту з питань транспорту та туризму 8 квітня 2026 року. Нові правила передбачають перехід до цифрового формату документів, який стане основним у країнах ЄС, пише Visitukraine.today.

Коли скасують паперові свідоцтва про реєстрацію авто?

Згідно з ухваленою пропозицією, держави-члени ЄС матимуть три роки для впровадження нових правил після офіційної публікації нормативних актів Європейським парламентом. Після завершення цього перехідного періоду:

видача паперових свідоцтв про реєстрацію авто стане не обов’язковою;

основним документом буде цифровий реєстраційний сертифікат;

усі державні органи повинні перейти на новий формат.

Водночас повністю паперову форму не скасовують. Вона залишиться доступною за запитом. Це рішення ухвалене з урахуванням людей, які не мають постійного доступу до цифрових технологій, не користуються електронними сервісами та потребують фізичного документа для зручності. Однак, паперові свідоцтва нового зразка зміняться — вони обов’язково міститимуть QR-коди для швидкої перевірки інформації.

Яким буде цифровий документ?

Цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу стане єдиним стандартом для всіх країн ЄС. Передбачено, що:

усі документи міститимуть однаковий набір даних;

інформація буде уніфікована для всіх держав-членів;

перевірка авто стане швидшою, зокрема під час перетину кордонів.

Після ухвалення на рівні комітету пропозицію передадуть державам-членам ЄС для узгодження остаточного тексту. Наступний важливий етап — пленарне засідання Європарламенту, яке має відбутися наприкінці квітня 2026 року. Саме там можуть затвердити фінальну версію змін.