ЄС переходить на цифрову реєстрацію авто

Європейський Союз поступово відмовляється від паперових свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Відповідне рішення ухвалив Комітет Європарламенту з питань транспорту та туризму 8 квітня 2026 року. Нові правила передбачають перехід до цифрового формату документів, який стане основним у країнах ЄС, пише Visitukraine.today.
Коли скасують паперові свідоцтва про реєстрацію авто?
Згідно з ухваленою пропозицією, держави-члени ЄС матимуть три роки для впровадження нових правил після офіційної публікації нормативних актів Європейським парламентом. Після завершення цього перехідного періоду:
- видача паперових свідоцтв про реєстрацію авто стане не обов’язковою;
- основним документом буде цифровий реєстраційний сертифікат;
- усі державні органи повинні перейти на новий формат.
Водночас повністю паперову форму не скасовують. Вона залишиться доступною за запитом. Це рішення ухвалене з урахуванням людей, які не мають постійного доступу до цифрових технологій, не користуються електронними сервісами та потребують фізичного документа для зручності. Однак, паперові свідоцтва нового зразка зміняться — вони обов’язково міститимуть QR-коди для швидкої перевірки інформації.
Яким буде цифровий документ?
Цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу стане єдиним стандартом для всіх країн ЄС. Передбачено, що:
- усі документи міститимуть однаковий набір даних;
- інформація буде уніфікована для всіх держав-членів;
- перевірка авто стане швидшою, зокрема під час перетину кордонів.
Після ухвалення на рівні комітету пропозицію передадуть державам-членам ЄС для узгодження остаточного тексту. Наступний важливий етап — пленарне засідання Європарламенту, яке має відбутися наприкінці квітня 2026 року. Саме там можуть затвердити фінальну версію змін.
