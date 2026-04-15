Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 квітня 2026, 18:22

ЄС переходить на цифрову реєстрацію авто

Європейський Союз поступово відмовляється від паперових свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Відповідне рішення ухвалив Комітет Європарламенту з питань транспорту та туризму 8 квітня 2026 року. Нові правила передбачають перехід до цифрового формату документів, який стане основним у країнах ЄС, пише Visitukraine.today.

Європейський Союз поступово відмовляється від паперових свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Коли скасують паперові свідоцтва про реєстрацію авто?

Згідно з ухваленою пропозицією, держави-члени ЄС матимуть три роки для впровадження нових правил після офіційної публікації нормативних актів Європейським парламентом. Після завершення цього перехідного періоду:

  • видача паперових свідоцтв про реєстрацію авто стане не обов’язковою;
  • основним документом буде цифровий реєстраційний сертифікат;
  • усі державні органи повинні перейти на новий формат.

Водночас повністю паперову форму не скасовують. Вона залишиться доступною за запитом. Це рішення ухвалене з урахуванням людей, які не мають постійного доступу до цифрових технологій, не користуються електронними сервісами та потребують фізичного документа для зручності. Однак, паперові свідоцтва нового зразка зміняться — вони обов’язково міститимуть QR-коди для швидкої перевірки інформації.

Яким буде цифровий документ?

Цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу стане єдиним стандартом для всіх країн ЄС. Передбачено, що:

  • усі документи міститимуть однаковий набір даних;
  • інформація буде уніфікована для всіх держав-членів;
  • перевірка авто стане швидшою, зокрема під час перетину кордонів.

Після ухвалення на рівні комітету пропозицію передадуть державам-членам ЄС для узгодження остаточного тексту. Наступний важливий етап — пленарне засідання Європарламенту, яке має відбутися наприкінці квітня 2026 року. Саме там можуть затвердити фінальну версію змін.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BatonUA
15 квітня 2026, 21:36
#
Тут ми ЄС обігнали
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами