Ціни на нафту знижуються на тлі надій на відновлення переговорів між США та Іраном

У вівторок, 14 квітня, світові ціни на нафту продемонстрували зниження. Ринок відреагував на сигнали про можливе відновлення дипломатичних контактів для припинення конфлікту, що дещо нівелювало побоювання щодо дефіциту поставок через блокаду Ормузької протоки. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка цін

Станом на 11:28 ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 62 центи, або приблизно на 0,6%, до $98,74.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $2,30, або на 2,3%, до $96,78.

Це падіння відбулося після різкого стрибка напередодні, коли Brent подорожчала на 4%, а WTI — на 3% через початок блокади іранських портів військовими США. Нагадаємо, минулого місяця ціни на нафту зросли на рекордні 50%.

Найбільший збій постання нафти в історії

За даними щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), атаки на енергетичну інфраструктуру та закриття Ормузької протоки призвели до найбільшого в історії збою в постачанні нафти. У березні ринок втратив близько 10,1 млн барелів на добу.

МЕА також суттєво переглянуло прогнози на 2026 рік:

Попит впаде на 80 000 барелів на добу.

Пропозиція скоротиться на 1,5 млн барелів на добу.

Дипломатія проти блокади

Попри те, що США розширили зону блокади до Оманської затоки та Аравійського моря, з'явилися промені надії на деескалацію. За даними Reuters, делегації США та Ірану можуть повернутися до Ісламабаду (Пакистан) вже цього тижня після невдалих переговорів.

Країни НАТО (Велика Британія та Франція) утрималися від участі в блокаді, закликаючи до відкриття водних шляхів.

Дані відстеження суден показали, що три танкери, пов'язані з Іраном, змогли пройти через затоку, оскільки прямували не в іранські порти.

Ризики залишаються

Аналітик PVM Oil Associates Тамаш Варга попереджає, що поточне зниження цін може бути оманливим, оскільки воно ігнорує реальну втрату фізичних обсягів нафти. Якщо переговори в Пакистані знову проваляться, ринок може повернутися до березневих максимумів, а дефіцит запасів збережеться до третього кварталу і далі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що марафонські переговори в столиці Пакистану Ісламабаді між делегаціями США та Ірану завершилися без підписання угоди.