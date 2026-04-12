Саудівська Аравія відновила роботу стратегічного нафтопроводу до 7 млн барелів на добу

Саудівська Аравія повністю відновила потужність прокачування нафти через магістральний трубопровід «Схід-Захід», довівши її до 7 мільйонів барелів на добу. Про це Міністерство енергетики королівства повідомило в неділю, лише за кілька днів після того, як енергетичний сектор країни зазнав ударів під час конфлікту з Іраном, передає Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому це важливо для ринку?

Трубопровід «Схід-Захід» наразі є єдиним маршрутом для експорту саудівської нафти, оскільки Ормузька протока фактично закрита через мінування та бойові дії. Повернення до повної потужності має заспокоїти ринки після повідомлень про провал мирних перемовин в Ісламабаді.

Наслідки атак та швидке відновлення

Згідно з офіційним звітом Ер-Ріяда, попередні атаки (за даними Reuters, іранські дрони вдарили по трубі за кілька годин до оголошення режиму припинення вогню) скоротили видобуток на 600 тис. барелів, а пропускну здатність самого нафтопроводу — на 700 тис. барелів на добу.

Удари зачепили ключові нафтові, газові, нафтохімічні та електроенергетичні об'єкти в Ер-Ріяді, Східній провінції та промисловому місті Янбу. Наразі повністю відновлено обсяги на родовищі Маніфа (раніше -300 тис. барелів). Тривають роботи над поверненням до ладу об'єкта Хурайс, де видобуток впав на аналогічні 300 тис. барелів.

Стабільність поставок

Міністерство енергетики підкреслило, що швидке відновлення роботи «зміцнить надійність та безперервність поставок на місцеві та світові ринки». Це прямий сигнал трейдерам, що попри «загублені» міни Ірану в протоці, королівство має альтернативний і тепер повністю робочий шлях для нафти до Червоного моря.