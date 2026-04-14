Ціни на пальне знизилися ненадовго: коли АЗС почнуть продавати дизель за 100 грн

Напередодні Великодня на багатьох вітчизняних АЗС подешевшало пальне. За даними агентства «А-95», наприклад, у мережі «Укрнафта» ціна на дизель впала на гривню — до 86,9 гривень за літр. WOG та OKKO спочатку збільшили цінники на дві гривні, а потім зменшили їх на гривню. Так само вчинили і в мережі UPG — спочатку плюс 1,1 гривня, і відразу — повернення до старих цінників. У мережі KLO цінники на дизель впали на гривню — до 92,50 гривень за літр. Заправки Chippo зменшили вартість палива на 1,1 гривню — до 91,87 гривень на літр. «Мінфін» розбирався, що відбувається на ринку пального та до яких цінників готуватися водіям.

Цінники на бензин знизили і в мережах Nefrek (мінус 2 гривні — до 73,99 гривень за літр), Mango (мінус 50 копійок — до 72,49 гривень за літр) тощо. Станом на 10 квітня і бензин, і дизель в Україні продовжували дешевшати: середні цінники встановилися на рівнях 90,29 та 73,11 гривень за літр відповідно.

Але багато експертів вже назвали це «затишшям перед бурею».

Після недовгої стабілізації котирування на нафту та нафтопродукти на світових біржах повернулися до зростання. За словами керівника агентства «А-95» Сергія Куюна, до України вже заходять «свіжі» партії дизеля за 92 гривні за літр (тобто дорожче за нинішні роздрібні ціни). Тобто вже найближчим часом цінники на вітчизняних АЗС можуть повернутись до зростання. У багатьох ЗМІ з'явилися «страшилки» про те, що дизель в Україні може коштувати і 150−200 гривень за літр.

Чому нафта знову дорожчає

На тлі оголошення перемир'я між Іраном та США ціни на нафту та нафтопродукти пішли донизу. Але затишшя тривало недовго. І вже 10 квітня котирування знову почали зростати. Так, ф'ючерси на нафту марки Brent збільшилися на 0,9% ($0,85) — до $96,77 за барель, на нафту марки WTI — на 0,52% ($0,51) — до $98,38 за барель.

Причин декілька. По-перше, атаки на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії. Удари Ірану по нафтових об'єктах цієї країни скоротили добувні потужності на 600 тисяч барелів на добу. Загалом же у регіоні потужності з початку війни в Ірані зменшилися на 2,4 млрд барелів на добу.

По-друге, «пішли за водою» надії на стабілізацію нафтового трафіку в Ормузькій протоці. На сьогодні він становить менше 10% від стандартних обсягів до конфлікту на Близькому Сході. Іран заявляє, що має намір і надалі контролювати протоку, а надалі — навіть запровадити плату за прохід судів по ній. Спроби США розблокувати Ормуз поки що не викликають оптимізму у нафтотрейдерів.

Аналітики прогнозують, що якщо конфлікт на Близькому Сході затягнеться (деякі називають терміни закінчення війни в Ірані — не раніше осені 2026 року), то нафта може подорожчати до $190 за барель (тобто від нинішніх рівнів зросте вдвічі). Таку думку висловили, зокрема, у компанії Stratas Advisors.

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що ціни на нафту в перспективі можуть знизитися, але точних термінів не назвав, зазначивши лише, що це залежить від завершення «поточних криз» та стабілізації міжнародної ситуації. А коли журналісти запитали Трампа, чи очікує він на зниження цін на нафту до проміжних виборів у Штатах, він відповів, що суттєвого падіння не прогнозує — ціни, найімовірніше, залишаться на поточному рівні.

За словами аналітика Інституту стратегічних досліджень Юрія Корольчука, через дестабілізацію на Близькому Сході дефіцит нафти на світовому ринку вже становить близько 20%. «Щоб ціни за збереження нинішньої ситуації не зростали, на такий самий відсоток має зменшитися і споживання. Але щоб впав попит на нафту, вона спочатку повинна хіба що ще зрости у ціні та стати недоступною для частини покупців», — каже він.

Корольчук також не виключає, що цінники на нафту на хвилі ажіотажу та спекуляцій можуть дійти до $150−200 за барель, що стане справжнім шоком для світової економіки.

Коли на українських АЗС з'явиться дизель за 100 гривень

Слідом за нафтою почали підвищуватись котирування і на нафтопродукти. 8 квітня цінники на дизель на європейських біржах впали до $1 289,9 за тонну, але за декілька днів вони знову злетіли.

Сергій Куюн каже, що до України вже почали заходити партії дизеля за 92 гривні за літр на кордоні. До цієї вартості ще потрібно додати 2 гривні за транспортування, 3 гривні — витрати на реалізацію (зарплатний фонд АЗС), націнку станцій до 5 гривень за літр. Разом новий цінник — 100 гривень за літр.

Куюн пояснює, що «сотня» з'явиться на стелах АЗС не завтра. За його словами, на ринку є запаси пального, закупленого за різними цінами. Але в міру того, як дешевший ресурс розпродуватиметься, заправки почнуть підвищувати прайси. За оцінками експерта, на повне заміщення дешевшого ресурсу тим, що подорожчало, знадобиться приблизно два тижні.

Засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін сказав «Мінфіну», що найближчим часом цінники на українських АЗС залишаться приблизно на нинішньому рівні. Коли вони можуть повернутися до зростання, експерту важко спрогнозувати.

Юрій Корольчук каже, що цінники на українських АЗС залежать від того, куди далі рушать нафтові котирування.

«У нас встановилася, свого роду, формула: скільки коштує барель нафти в доларах, стільки — літр дизеля у гривнях. Оскільки нафта наближається до 100 доларів за барель, чекаємо на вітчизняних заправках дизель за 100 гривень», — зазначив він.

При цьому багато ЗМІ, з посиланням на голову агентства «А-95» Сергія Куюна, нещодавно видали прогнози про те, що дизель в Україні може коштувати 150−200 гривень. Що, втім, сам Куюн спростував.

Але, як каже Корольчук, при реалізації сценарію «нафта $150−200 за барель» дизель із цінником до 200 гривень за літр на українських АЗС цілком може з'явитися. При цьому, за його словами, якщо це станеться, варто очікувати на різке зниження споживання, аж до закриття частини заправок. А оскільки АЗС все ще зберігають непогану маржу на пальному, деякі на хвилі боротьби за споживачів можуть почати знижувати цінники.

Як дороге пальне б'є по цінниках на товари та послуги

Але навіть цінник у 100 гривень для багатьох українських водіїв є захмарним. Якщо до війни в Ірані повний бак на 50 літрів можна було залити за 3,5 тисячі гривень, то за умови вартості дизеля у 100 грн доведеться платити вже 5 тисяч. Плюс 1,5 тисячі на баку для людей, які активно їздять по роботі, це додаткові 6 тисяч гривень на місяць.

«Мінфін» уже писав, що на тлі «паливного шоку» в Україні знову активізувалися продажі електромобілів, але, зрозуміло, що всіх проблем «електрички» не вирішать.

«Наступне подорожчання пального — це новий удар по цінниках. Багато перевізників уже підвищили ціни, і, зважаючи на все, незабаром можуть знову їх переглянути», — зазначив Корольчук.

Компанія «Нова пошта» вже заявила, що з 13 квітня підвищує тарифи на доставку в середньому на 10−20 гривень через подорожчання пального. Можуть ще більше подорожчати служби таксі. За даними голови Української таксомоторної організації Андрія Антонюка, витрати на пальне становлять близько 25% вартості середньостатистичної поїздки. Втім, на цьому ринку зашкалює конкуренція, тому підсумкові цінники залежатимуть насамперед від попиту на перевезення.

Щодо громадського транспорту, то вже у квітні багато приватних перевізників у столиці підвищили цінники і на маршрутки містом (вони, залежно від напрямку, доходять до 20 гривень), і на приміське сполучення. Скажімо, дістатися з Нових Петрівців до станції метро на столичній Оболоні, або з Ірпеня до в'їзду до Києва тепер можна за 80 гривень, а квиток із Києва до Білої Церкви подорожчав зі 150 до 250 гривень.

Дорожує проїзд і в регіонах. Наприклад, із 16 квітня квитки на маршрутки містом подорожчають на 2−5 гривень, залежно від напрямку. Міська влада також не виключила, що, якщо пальне продовжить дорожчати, тарифи можуть знову переглянути.

Транспортні перевезення подорожчали приблизно на 5−7%, що, за словами голови громадської організації SAVEФОП Сергія Доротича, вже враховується у цінниках на всі товари. «Конкретний відсоток подорожчання залежить від товару. Транспортна складова різної продукції відрізняється. Наприклад, у габаритних товарах (скажімо, вікнах, будматеріалах) вона більша, і може досягати 10%, у продуктах харчування менша — до 2−3%. Але багато продавців підвищують цінники „із запасом“, бо не знають, скільки коштуватиме пальне завтра, і, відповідно, як зміняться тарифи на перевезення», — зазначив Доротич.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, основним драйвером зростання інфляції (на 2% у березні) стало саме подорожчання пального. При цьому Держстат вказує на приріст цін на пальне на 13,2%, а вартості перевезень на автотранспорті — на 6%.

«Всі відразу помітили, що фактичні ціни на пальне зросли значно більше, ніж у Держстату. Ну, щонайменше на 5%, а щодо дизеля — на всі 20%. Адже Держстат фіксує ціни на 25 число місяця, тобто частка подорожчання просто не потрапила до результату. Плюс у статистиці враховується не лише ціна в роздробі, а й в опті. Відповідно, перерахунок цін ще триватиме», — написав Шевчишин на своїй сторінці у Фейсбуці.

На його думку, інфляційний тиск на ціни в Україні продовжиться, у тому числі й надалі дорожчатимуть перевезення та логістика. У результаті, за його прогнозами, річна інфляція у 2026 році зміститься до позначки у 10%. «Високі ціни на пальне в активну посівну закладають передумови для високих майбутніх цін на продукти», — вважає експерт.